Інтерв'ю Путіна провокатору Карлсону: Пєсков назвав головну мету розмови 

Інтерв'ю президента-диктатора РФ Володимира Путіна американському журналістові Такеру Карлсону нібито стало гарною можливість, аби Кремль почули на Заході.

Про це в інтерв'ю росЗМІ заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, інтерв'ю Путіна Карлсону мало одну мету - "щоб нас почули". Великі перегляди, вважає він, хоч і не означають підтримку, але, мовляв, люди "хоч би думатимуть".

"Інтерв'ю Путіна Карлсону - це гарна нагода для російського лідера бути почутим на Заході", - заявив прессекретар кремлівського "фюрера".

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін дав інтерв'ю американському скандальному ексведучому Fox News Такеру Карлсону. Зокрема, "фюрер запевняв, що Україну створив Ленін, а американцям "немає чим зайнятися".

Аналітики ISW оцінили інтерв'ю Володимир Путіна Такеру Карлсону. Зазначається, що Кремль хоче створити інформаційні ефекти та істерику на Заході. Натомість у Москві вважають доволі марною розмову для внутрішньої аудиторії

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