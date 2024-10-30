Про ракети Tomahawk, війська КНДР та складну зиму: головне з розмови Зеленського із західними ЗМІ

У середу, 30 жовтня, Володимир Зеленський спілкувався із представниками провідних ЗМІ країн Північної Європи

ТСН.ua зібрав головні заяви президента

Витік інформації про ракети Tomahawk для України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував партнерів за витік інформації про прохання України в ракетах Tomahawk, яке мало бути конфіденційним.

"Коли багато країн почали підтримувати План перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо", – заявив він.

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За словами Зеленського питання про дані ракети було конфіденційною інформацією, однак якщо вже стався витік, «між партнерами немає нічого конфіденційного».

Військові з КНДР у війні проти України – ескалація війни

Володимир Зеленський наголосив, що першою на ескалацію пішла РФ. Зокрема, глава держави провів паралелі з забороною Заходу на удари далекобійною зброєю по важливих цілях на території Російської Федерації.

Факт, що нібито дозвіл на удари може стати ескалацією війни, обурив Зеленського. Однак, Москва уже на це пішла.

"Коли ми порушуємо питання про далекобійну зброю, деякі країни кажуть, що це перехід "червоних ліній": "Якщо ми даємо вам дозвіл, Росія піде на ескалацію". Але північнокорейські солдати – це і є ескалація. Не з нашого боку, а з боку РФ. Виходить, що ми можемо захищати нашу країну лише тоді, коли вони руйнують наші землі та вбивають наших дітей? Виходить, лише в цей момент ми маємо право щось робити? Це не тільки щодо Північної Кореї, це щодо всього", – заявив Зеленський.

Чи будуть воювати солдати Заходу в Україні?

За словами Зеленського, залучення військових КНДР у війну Росії не стане приводом для того, аби країни Європи направили свої війська до України.

"Не впевнений, чесно кажучи. Я знаю, що всі ставляться до цього скептично, і дуже обережно", - зауважив очільник держави. Як зауважив Президент, Україна ніколи не наполягала на цій ідеї та не обговорювала її детально. Мовляв, це небезпечно.

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"Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільства тощо, дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку. Ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо", - наголосив український президент.

Складна зима, яка може стати вирішальною

З наближенням зими, Україна зіткнеться з багатьма труднощами. Зокрема, це блекаути та можливе продовження обстрілів інфраструктури.

За словами Зеленського, ця зима стане вирішальною. Глава держави, обґрунтовуючи свої слова, наголосив: є партнери, які надали Україні всього 10% з обіцяного пакету техніки. Натомість він вважає, що "захист України - це спільна робота".

"Коли нам сказали, що не можуть взяти нас до НАТО у стані війни, але натомість пообіцяли шість-сім систем для захисту неба. Не можна порівнювати ці речі, але під час війни ми погодились, бо нам треба зберегти себе. Ці системи для нас дуже важливі. Але ми досі не отримали й не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон", — заявив Зеленський.

"Швидкі мирні кроки Трампа"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не проти швидких кроків, які пропонує кандидат у президенти США Дональд Трамп для закінчення війни.

"Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди (йдеться про Трампа – ред.), які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це платити", – зауважив Зеленський.

Він нагадав, що агресор – не Україна, а Росія, і вона має заплатити за це.

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За словами глави держави, він буде щасливий, якщо у Києва та Вашингтона буде спільна філософія і спільний погляд.

"Якщо ні, то просто хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, за військовим сегментом – дуже сильна. Тому план полягає в тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку США або якщо підтримка зменшиться. Тому, звичайно, ми розраховуємо на себе, на єдність у Європі, на громадську думку американського народу", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні ще до вступу на посаду, якщо буде обраний президентом. Він також казав, що "збере разом" Зеленського та Путіна.

Грузинський сценарій можливий у Молдові

Зеленський застеріг Молдову від грузинського сценарію російської агресії.

"Треба визнати, що на сьогодні в Грузії перемогла Росія. Вони забрали частину країни, потім змінили політику, уряд. І тепер там проросійський уряд. Їх вибір — дружба з РФ, а не ЄС", - наголосив глава держави.

За словами гаранта держави, подібний сценарій РФ намагається реалізувати в Молдові.

"Вони хочуть зробити те ж саме, і зроблять це за рік-два, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії", - попередив Зеленський.

Нагадаємо, у штабі грузинської опозиції все, що відбувалося на виборах до парламенту, називають не інакше як спецоперацією Кремля. До них доєднується і президентка. Саломе Зурабішвілі певна – результати голосування сфальсифікували, і закликає відстоювати своє право на справедливі вибори на площі Руставелі.

Захоплення українськими військовими Курської АЕС

У розмові із представниками ЗМІ Північної Європи, Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони могли б захопити атомну електростанцію біля Курська, але не зробили цього, аби не уподібнюватися до Росії. Водночас президент зазначив – якби Україна захотіла, то змогла б це зробити.

"Росія думає, що дуже сильна. Але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б зробили це. Однак ми ніколи не хотіли цього, тому що розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія", – висловився глава держави.

Він акцентував, що Курська операція була розпочата, аби завадити президенту Росії Володимиру Путіну створити "буферну зону" на півночі та сході України.

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"Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійну зброю, вони (росіяни – ред.) руйнують нас зі своєї території та хочуть зробити буферну зону на півночі, ми, звичайно, пішли на Курськ. Щоб створити буферну зону або щось подібне на їхній території", – пояснив Зеленський.

Він додав, що захоплення українськими військами певної території Курщини змусило РФ перекинути частину її сил із Харківського напрямку та сходу. Але для зупинки просування ворога цього недостатньо. Україні потрібен дозвіл від західних партнерів на далекобійні удари на російській території.

Українці за кордоном повинні повертатися та допомагати

Зеленський запевнив, що держава не тиснутиме на громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, задля їхнього повернення.

За словами очільника держави, Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас сказав: "Ми не можемо тиснути, спонукати людей до повернення".

"Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном, приїжджати й допомагати, працювати в оборонній промисловості, допомагати нашим солдатам, платити податки, підтримувати Україну", – висловився президент.

Він додав, що у всіх українців складалися різні ситуації. Багато громадян мали серйозні причини для виїзду за кордон. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів, дітей, сімей загиблих військових та інших.

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