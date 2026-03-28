Інтерв’ю Лаврова на французькому ТБ викликало шквал критики

Інтерв’ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на французькому телеканалі «France 2» викликало критику.

Про це пише France 24.

Під час розмови міністра з журналісткою пролунали пропагандистські заяви без належного опонування. Також викликали обурення дії журналістки, яка дала Лаврову можливість поширити російські тези.

Під час інтерв’ю Лавров коментував питання міжнародної політики та війни. Зокрема, говорячи про допомогу Ірану у війні проти США та Ізраїлю, він заявив, що Росія нібито «захищала міжнародне право».Також він стверджував, що російські війська не завдають ударів по цивільних об’єктах.

На це відреагував міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він розкритикував це інтерв’ю, заявивши, що під час нього Лавров «зміг спокійно розгортати свою пропаганду».

Критика інтерв’ю також пролунала з боку України.

«Я думаю, що сьогодні багато людей, для яких цінності справді важливі, ставлять собі запитання: який сенс давати трибуну звичайному фашисту та воєнному злочинцю?» — написав у соціальній мережі X посол України в Парижі Вадим Омельченко.

Нагадаємо, 16 березня Лавров заявив, що Україна начебто не готова до переговорів, тому Росія продовжуватиме війну до досягнення своїх цілей. За його словами, президент РФ Володимир Путін нібито неодноразово підтверджував прихильність Москви до «переговорного рішення», але через позицію Києва окупанти планують діяти силовим шляхом.

Як відомо, Кремль заперечує удари по українцях, інфраструктурі, лікарнях, школах.