Інцидент на Дністрі: українець, якого ловили прикордонники, просить притулку в Молдові

Прикордонники Молдови

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Громадянин України, який прибув до лікарні в Сороках зі струсом мозку після того як його намагалися затримати українські прикордонники під час спроби чоловіка незаконно переплисти річку Дністер, просить притулку в Молдові. У ДПСУ повідомили, що прикордонників усунули від охорони кордону.

Про це повідомляє TVR MOLDOVA пресслужба Прикордонної поліції.

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Утікач залишається в лікарні зі струсом мозку

Громадянин України, якого переслідували на Дністрі, перебуває в Сороцькій районній лікарні Молдови. За даними TVR Moldova, 49-річного киянина госпіталізували до травматологічного відділення зі струсом мозку.

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Лікар-травматолог Дорін Жамба повідомив, що чоловік поступив до медзакладу при свідомості, але скаржився на головний біль і запаморочення, а також мав загальний тремор.

За словами лікаря, пацієнт стверджував, що його кілька разів ударили по голові, ймовірно, веслом. Медик зазначив, що стан українця стабільний, а загальне самопочуття задовільне. Водночас чоловік мав залишатися в лікарні ще кілька днів для продовження лікування.

Прикордонників передали Україні

У поліції повідомили, що двох українських прикордонників, затриманих у Молдові, передали українській владі згідно з двосторонньою угодою. Вони перевозили зброю, яку було конфісковано разом із човном після кримінального розслідування, розпочатого владою в Кишиневі.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що службове розслідування, яке проводить прикордонний загін по цій ситуації, триває. Військовослужбовці зі складу прикордонного наряду на даний час до несення служби з охорони державного кордону не залучаються

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Що сталося на Дністрі

Інцидент стався 15 жовтня поблизу села Голошниця Сороцького району Молдови. За інформацією молдовських ЗМІ, на Вінниччині двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули державний кордон під час операції із затримання громадянина України, який намагався переплисти Дністер.

Через обміління Дністра та несправність двигуна човен з українськими прикордонниками прибило до молдовського берега.

За словами самого чоловіка та свідченнями очевидців, під час переправи за ним рухався човен із двома прикордонниками. Українець стверджував, що вони намагалися його вдарити, а човен спрямовували так, щоб він міг потрапити під гвинт. Кілька місцевих жителів із молдовського берега втрутилися та витягли чоловіка з води.

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Молдовська сторона затримала порушника кордону. Українська ДПСУ повідомила про початок службового розслідування, зокрема щодо дій прикордонного наряду. Також між представниками прикордонних служб двох країн відбулася зустріч для з’ясування обставин інциденту.

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