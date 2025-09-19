Інцидент у Балтійському морі: російські винищувачі порушили зону безпеки польського об’єкта

Російські винищувачі пролетіли над польською буровою у Балтійському морі / © The Aviationist

У п’ятницю, 19 вересня, російські винищувачі порушили зону безпеки Польщі і пролетіли над її буровою платформою у Балтійському морі.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі в соціальній мережі X.

«Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Зону безпеки платформи було порушено», — йдеться у повідомленні.

Польські прикордонники додали, що проінформували про інцидент з винищувачами командування Збройних сил Польщі та інші служби безпеки країни.

Другий інцидент за день

Інцидент на Балтиці став другим за день. Кількома годинами раніше три російські винищувачі МІГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин. Міністр закордонних справ Естонії назвав вторгнення російських винищувачів «безпрецедентно зухвалим».

Кая Каллас засудила вторгнення трьох російських винищувачів до повітряного простору Естонії. Вона назвала цей інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що «ще більше посилює напруженість у регіоні».

Після цього Естонія звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що «таке порушення є абсолютно неприйнятним».