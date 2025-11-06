Інцидент у фінській школі: українську ученицю змусили співати "Калінку"

Мама дівчинки, музикантки Ірина Горкун-Сілен / © скриншот

Резонансний інцидент стався у школі фінського міста Еспоо, де 11-річну ученицю українського походження змусили виконувати пісню «Калінка» під час уроку музики. Цей випадок миттєво викликав хвилю обурення з боку матері дівчинки та всієї української громади, що знову актуалізувало гостре питання про неприпустимість нормалізації культури країни-агресорки на території Фінляндії.

Про це пише фінське видання Yle.

Інцидент стався у школі Storängen в місті Еспоо. За словами матері дівчинки, музикантки Ірини Горкун-Сілен, її 11-річна донька Ніколь, яка народилася у Фінляндії, розповіла, що на уроці музики вчителька ознайомлювала клас із російською культурою. Усі учні мали співати пісню «Калінка».

«Ніколь пояснила, що вона українка, і не хоче використовувати російську мову. На це вчителька відповіла їй, що „в школі ми не говоримо про війну“.

За словами матері, дитина зрозуміла, що за невиконання завдання отримає погану оцінку, і тому була змушена співати, що стало для неї глибоко травматичним досвідом.

«Що якби на її місці була українська дитина, батьки якої загинули від рук росіян?» — ставить риторичне питання матір.

Вона також висловила здивування, чому ознайомлення з музичними культурами світу розпочалося саме з російської, назвавши це нормалізацією агресора. Особливого цинізму ситуації додає той факт, що пісня «Калінка» здобула світову популярність у виконанні хору Радянської армії — потужного символу радянської, а тепер і сучасної російської мілітаристської ідеології.

Директорка школи Еллінор Хеллман відмовилася коментувати цей випадок, обмежившись формальною заявою, що школа дотримується національної навчальної програми, а вчителів «заохочують вдумливо відповідати на запитання учнів, враховуючи потреби всієї групи».

Натомість в Національному управлінні освіти Фінляндії визнали, що в контексті війни певний контент може викликати сильні емоції. Юристка управління Хейді Руонала зазначила, що вчитель має педагогічну свободу та можливість проявити гнучкість, запропонувавши альтернативне завдання.

Цей випадок виявився лише верхівкою айсберга системних проблем, з якими стикаються українці у Фінляндії. Голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул заявив, що громада «глибоко засмучена» і що ця ситуація порушує питання про доцільність популяризації російської культури в школах.

Як пояснюють представники української громади, проблема значно ширша: більшість послуг для українських біженців надаються російською мовою, майже немає курсів фінської з українським перекладом, а українських перекладачів часто замінюють на російських.

«Навіть попри те, що українці розуміють російську і можуть нею говорити, вона є травматичною для нас, адже це мова тих, хто вбиває зараз українців. Це неочевидно для фінів», — каже Горкун-Сілен.

Експертка з Фонду «Культура» Ейліна Гусатинська наголошує, що для українців російська мова не є нейтральною — це мова насильства, війни та століть русифікації.

«Російська мова несе історичне та символічне навантаження — слід русифікації та витіснення української ідентичності. Без усвідомлення цього легко ненавмисно відтворювати стару колоніальну модель, де українська культура знову опиняється в тіні так званого загального пострадянського простору», — підкреслила вона.

