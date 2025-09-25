Інцидент у Франції: над великою військовою базою зафіксували невідомі дрони

Над військовою базою у Франції помітили невідомі БПЛА / © pexels.com

У Франції підтвердили інцидент із неідентифікованими малими дронами, які були зафіксовані над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході країни.

Про це пише RFI з посиланням на відомчу військову делегацію департаменту.

Відомо, що ця база має стратегічне значення: вона використовується як центр підготовки операторів безпілотних літальних апаратів і раніше приймала українських військовослужбовців на навчання. Інцидент трапився у ніч проти понеділка, 22 вересня, але офіційно повідомили про нього лише у четвер, 25 вересня.

«Винятковий інцидент» та посилення пильності

У військовому відомстві департаменту Марна уточнили, що йшлося про «невеликі пристрої», а «не про дрони, якими керують військові». Розслідування щодо кількох помічених невідомих безпілотних апаратів наразі триває.

«Цей інцидент у державній службі назвали “винятковим“. Там підкреслюють, що на цей час немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав», — зазначає видання.

Після фіксації невідомих БпЛА на території бази, що охоплює понад 10 000 гектарів, було вжито заходів для підвищення пильності та посилення безпеки.

Стратегічне значення бази

Військова база Мурмелон-ле-Гран має важливе значення не лише для французької армії, але й для міжнародної співпраці.

За інформацією ЗМІ, саме ця база у 2024 році приймала частину українських військових, які проходили навчання на території Франції. Крім того, нині на її території функціонує центр тактичної підготовки операторів дронів, що робить об’єкт особливо чутливим у контексті зростання загроз, пов’язаних із гібридною війною та використанням БпЛА.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф застеріг Росію від подальших вторгнень у повітряний простір НАТО, заявивши, що союзники можуть збити російський літак у відповідь на такі дії.