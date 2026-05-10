Інциденти з дронами у повітряному просторі: в Естонії звернулися до України

Влада Естонії очікує, що Україна посилить контроль за маршрутами своїх далекобійних дронів. Заява пролунала на тлі кількох випадків порушення повітряного простору країн Балтії.

Останніми місяцями в Естонії, Латвії та Литві неодноразово фіксували безпілотники, які, ймовірно, прямували до російських цілей, але збилися з курсу та потрапили на територію країн НАТО.

За даними Reuters, Естонія закликала Україну скоригувати маршрути польотів дронів, щоб уникнути нових інцидентів. Водночас у країні наголошують, що основною причиною загрози залишається війна, розв’язана Росією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявив, що Київ готовий допомогти країнам Балтії посилити безпеку повітряного простору та розглядає можливість направлення українських експертів.

«Це „безпосередньо допоможе посилити безпеку повітряного простору наших друзів від будь-яких типів інцидентів“, — сказав він.

Як зазначив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур, сторони вже займаються вирішенням питання.

«Звичайно, найпростіший спосіб для українців тримати свої дрони подалі від нашої території — це краще контролювати їхню діяльність», — сказав він.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив: уряд стурбований, що Росія може взяти під контроль українські безпілотники та направити їх до Балтійських країн, і це загрожує жертвами серед цивільного населення.

Естонський експерт із безпеки Райнер Сакс заявив, що питання порушення повітряного простору дронами потребує тісної співпраці між Естонією та Україною.

«Сама естонська держава повинна вирішувати це питання проактивно, а не чекати, поки Україна виступить з якимись власними пропозиціями», — йдеться у заяві.

Тим часом міністри оборони Естонії та України нещодавно обговорили інцидент із безпілотником, який ненадовго залетів у повітряний простір країни. За Певкура, сторони переглянули можливі механізми реагування. Серед варіантів — зміна траєкторії польоту дронів та використання вбудованих систем автоматичного знищення. Йдеться про технологію, яка дозволяє дистанційно ліквідувати безпілотник.

«Якщо видно, що дрон відхиляється від свого курсу, тоді можна знищити цей дрон дистанційно та автоматично», — зазначив він.

Інциденти з дронами у країнах Балтії — що відомо

Раніше у Латвії та Естонії оголошували тривогу через загрозу російських безпілотників поблизу кордонів країн НАТО. У Латвії дрон упав на території країни, після чого влада скликала термінову нараду з безпеки. В Естонії безпілотник ненадовго порушив повітряний простір, що також викликало реакцію військових і уряду. У країнах Балтії заявили, що подібні інциденти можуть повторюватися через війну Росії проти України.

У Латвії розслідують інцидент із двома безпілотниками, які залетіли в повітряний простір країни з боку Росії та впали поблизу нафтових резервуарів у Латгалії. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс припустив, що дрони могли бути українськими та збилися з маршруту через перешкоди сигналу. Прем’єрка Евіка Сіліня скликала кризову нараду та вимагала пояснень від оборонного відомства.

Зазначалося, що дрони могли бути українськими та збилися з маршруту через вплив російських систем радіоелектронної боротьби. Експерти зазначають, що через активне глушіння сигналів безпілотники можуть втрачати навігацію та змінювати напрямок польоту.

