Інтимний скандал: суд покарав чоловіка за "надмірні" поцілунки у літаку

Під час рейсу Air New Zealand стався «інтимний скандал»

У Новій Зеландії чоловіка засудили до громадських робіт та домашнього арешту після того, як він не стримав почуттів до своєї партнерки під час авіарейсу. «Надмірні» поцілунки та ласки партнерки спричинили значний дискомфорт серед інших пасажирів і членів екіпажу.

Про це пише People.

Інтимний скандал під час польоту

Інцидент стався на внутрішньому рейсі між Оклендом і Нельсоном, на борту якого перебувало 48 пасажирів і двоє бортпровідників. 30-річний Рубен Джеремі Фінн та його 32-річна партнерка Бронте ЛеЛівр отримали неодноразові попередження з вимогою припинити «інтенсивні публічні прояви почуттів».

Після першої вимоги припинити, Фінн засунув руку в бюстгальтер ЛеЛівр. Коли ж до пари наблизився бортпровідник, вони вдавали, що сплять. Зрештою, пару заарештували. Обидва визнали себе винними у вчиненні непристойного акту в громадському місці.

Вирок суду

Наприкінці вересня Рубен Джеремі Фінн постав перед окружним судом Нельсона. Суддя Гаррі Баркл заявив, що дії пари спричинили «велике збентеження і дискомфорт». Суддя також зазначив, що Фінн вже має 21 судимість, які він «накопичив» протягом 20останніх дев яти років. Адвокат Фінна підтвердив, що його підзихисний мав проблеми з наркотиками та пристрастю до азартних ігор.

Суд визнав поведінку Фінна під час авіарейсу вартою покарання і засудив його до 6 місяців громадського ув’язнення, що порівняно з комендантською годиною. Це вимагає від засудженого залишатися у затвердженому місці проживання від 20:00 до 05:00 за місцевим часом.

Крім того чоловікові присудили 12 місяців інтенсивного нагляду, що є типом реабілітаційного вироку, покликаного знизити ймовірність повторного правопорушення.

Партнерка Фінна, Бронте ЛеЛівр, повернеться до суду для винесення вироку у листопаді.

Нагадаємо, турист зістрибнув із круїзного лайнера, щоб не платити борг за азартні ігри. Чоловіку загрожує чималий штраф та ув’язнення.