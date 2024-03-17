Інженери створять найбільший у світі вантажний літак WindRunner – фото

Вантажний літак WindRunner, як планують його творці, стане найбільшим у світі.

Інженери американської компанії оприлюднили плани створення найбільшого у світі вантажного літака WindRunner. Його габарити перевершують розміри футбольного поля, при цьому такому літаку знадобиться злітно-посадкова смуга довжиною два кілометри.

Про це пише Bild.

За словами розробників, WindRunner може зробити революцію у відновлюваній енергетиці, транспортуючи гігантські лопаті вітряних турбін з однієї точки до іншої. Передбачається, що WindRunner буде майже на 30 метрів довшим за найбільший пасажирський повітряний літак у світі.

Проєкт найбільшого у світі вантажного літака WindRunner / Фото: Bild

Величезний вантажний літак, спроєктований американською енергетичною компанією Radia, матиме довжину 108,5 метра, висоту – 24 метри, розмах крил – майже 80 метрів.

За потенційної вантажопідйомності у 80 тонн він зможе перевозити у дванадцять разів більшу вагу, ніж Boeing-747.

Як росіяни знищили Ан-225 "Мрія"

27 лютого 2022 року російські окупанти знищили на аеродромі у Гостомелі найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія", який побив понад 200 світових рекордів.

Пізніше командир екіпажу транспортного літака Дмитро Антонов записав відеозвернення – він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, внаслідок чого росіянам вдалося знищити "Мрію".

У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Згодом в СБУ повідомили, що співробітники державного підприємства могли співпрацювати з російськими окупантами. СБУ встановила причетність службових осіб та керівництва ДП "Антонов".

Пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж" Андрій Куліш розповів, що під час російського вторгнення бійцям Нацгвардії керівництво аеродрому заборонило окопатися на території летовища.

На початку лютого 2024 року СБУ завершила розслідування про знищення "Мрії". Гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки ДП "Антонов" підозрюють у діях, які призвели до захоплення аеропорту в Гостомелі, де стояв легендарний літак. Слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, маленький фанат "Мрії" започаткував збір коштів на відновлення літака.

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