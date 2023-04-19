iPhone вибухнув у кишені: чоловік отримав тяжкі опіки (фото)

Чоловік думав, що помре, і зараз лікується в медзакладі.

Установник кондиціонерів із Мельбурна пережив жахливий випадок, коли в його кишені вибухнув акумулятор iPhone.

Внаслідок цього він зазнав серйозних травм. Про це пише dailystar.co.uk.

"Це було схоже на те, якби хтось тримав чавунний чайник просто з плити і довгий час ставив його тобі на коліно", - прокоментував Метью.

Вибух стався два тижні тому, коли він піднімався сходами з телефоном, який заряджався від зовнішнього акумулятора в кишені.

Раптом чоловік почув шипіння і побачив, як йому в обличчя спалахнув вогонь. Він зійшов зі сходів і подивився донизу, розуміючи, що йому загрожує серйозна небезпека.

"Я думав, що точно помру", - сказав він. "Все моє тіло загориться, і тоді я просто згорю живцем".

Фото: dailystar.co.uk

Метью вдалося доїхати до найближчого ресторану, де він викликав таксі, щоб відвезти його до лікарні.

"Перше таксі скасували. Я викликав інше, і водій відмовився пустити мене до своєї машини. Смерті я особливо не боюся, просто мені не хотілося вмирати на той момент", - сказав він.

Метью зараз перебуває у відділенні опіків лікарні Альфреда в Мельбурні. На нього чекає довгий шлях до одужання.

Чоловіку пересадили шкіру з правої ноги, щоб прикрити рани на лівій нозі та лівій руці, щоб вилікувати опіки третього ступеня.

Фото: dailystar.co.uk

За словами Тоні Карбона, адвоката, який представляє Метью, має чотири справи, передані до суду щодо займання iPhone, коли вони були у клієнтів.

"У нас є декілька справ, у тому числі жінка, чий будинок згорів через те, що її телефон спалахнув", - сказав він.

Літій-іонні акумулятори, які часто використовуються в телефонах, банках живлення, електронних скутерах та електровелосипедах, зберігають величезну кількість енергії на дуже маленькому просторі, що робить їх набагато потужнішими, ніж інші типи акумуляторів.

Однак при пошкодженні, перегріванні або перезарядженні батареї може виникнути пожежа або вибух.

Мішель Янг, заступниця комісара пожежно-рятувальної служби штату Вікторія, попередила громадськість про необхідність виявляти пильність щодо літій-іонних акумуляторів, заявивши: "Вони досить реактивні та вибухонебезпечні, коли виникають такі пожежі".

Нагадаємо, в Австралії літній чоловік був розчавлений до смерті під час мийки його авто. Очевидці розповіли про інцидент, який стався у Мельбурні.

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