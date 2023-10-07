Випустили 5 тисяч ракет, диверсанти на вулицях міст: що відомо про загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС

Сьогодні, 7 жовтня, бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

ТСН.ua зібрав останні новини з епіцентру подій.

Як повідомляє Jerusalem Post, у районі Гедерот через ракетну атаку загинула 60-річна жінка. Ще 16 людей по всій країні поранені — двоє в критичному стані, шість — у стані середньої тяжкості, сім — з легкими травмами.

Ізраїльські медіа повідомляють про пряме влучання в будинок у Тель-Авіві та будівлю в Ашкелоні. Також в Ашкелоні загорілися десятки автівок. В Єрусалимі було чути вибухи та працювало ППО.

Наслідки атаки / Фото: Associated Press

Армія оборони Ізраїлю та поліція попросили мешканців залишитися в укриттях.

Також повідомляють про перестрілку між ізраїльськими військами і угрупованням ХАМАС у Сдероті та проникнення бойовиків на територію Ізраїлю на півдні.

ЦАХАЛ оголосив про стан готовності до війни і наносить удари у відповідь.

"Шквал ракет обрушився на південні і центральні райони Ізраїлю в суботу вранці, зокрема, і на Єрусалим, де сирени вили кілька разів, починаючи від 8:15 ранку. Щонайменше одна ракета влучила прямо в будівлю регіональної ради Гедерота, в результаті чого загинула жінка у віці 60 років", — пише видання.

Збройні сили Ізраїлю кажуть, що завдають ударів по цілях у секторі Газа на тлі "оцінки ситуації" / Фото: Associated Press

"ХАМАС здійснив комбіновану операцію, що включає ракетний обстріл і проникнення терористів до території Ізраїлю. ЦАХАЛ захищатиме жителів держави Ізраїль, а терористична організація ХАМАС заплатить дуже високу ціну. Ми закликаємо громадськість дотримуватися вказівок Командування тилу і залишатися поблизу територій, що охороняються, а жителів районів, що межують з Газою, просимо залишатися вдома", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Повідомляється також про пряме влучання ракети по будівлі в Ашкелоні. У місті спалахнули десятки автомобілів.

Як повідомив ЦАХАЛ, крім ракетного обстрілу, "терористи намагалися проникнути в одне з південних поселень".

"ЦАХАЛ оголошує стан готовності до війни. З боку Гази ведеться широкомасштабний ракетний обстріл ізраїльської території, а терористи проникають до території Ізраїлю через різні пункти в'їзду", — йдеться у заяві армії.

Що кажуть місцеві жителі

Мешканка маленького містечка біля кордону з Газою кібуцу Беері повідомила, що вулицями ходять терористи, вона чує постріли, пише The Times of Israel. Двір Ефрат розповіла 12 каналу, що вона не наважується підвищувати голос вище шепоту і що вона забарикадувалася у своєму будинку з ножем.

"Я чую постріли", — каже вона.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що є жертви після того, як терористи ХАМАСу проникли до південного міста Сдерот. Наразі точно невідомо, скільки саме терористів проникли до країни. Зіткнення тривають.

Hamas terrorists seen clashing with Israeli forces in southern Israel. pic.twitter.com/uJWd07xpVO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Реакція влади

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу збирає високопосадовців служби безпеки на нараду, міністр оборони Йоав Ґалант прямує до Гедерота. Також міністр оборони схвалив призов солдатів запасу відповідно до вимог ЦАХАЛу.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа, пише The Times of Israel. "Особлива ситуація" дозволяє військовому командуванню Тилу обмежувати збори і закривати райони. Ця зона включає великі міста Тель-Авів і Беер-Шеб.

Станом на ранок медичну допомогу отримали 16 людей по всій країні. Двоє з них перебувають у критичному стані, шестеро — у стані середньої тяжкості, семеро — отримали легкі поранення.

Командири ХАМАСу виступили із заявою

Військовий командир ХАМАСу Мохаммед Дейф виступив із заявою, в якій назвав ранкові атаки і проникнення "днем великої революції".

Він закликає ізраїльських арабів взятися за зброю і заохочує арабів на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.

"Сьогодні народ повертає революцію і відроджує Марш повернення", — сказав він.

Зокрема, Дейф закликає арабів в Єрусалимі і всередині Ізраїлю, в Негеві, Галілеї і районі Трикутника "підпалити землю під ногами окупантів".

Palestinian Fighters are continuing to roam the Streets in Southern Israel where they are continuing to Massacring any Men, Women, and Children that they see. pic.twitter.com/yxo5Bpvq5G — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Хто такі ХАМАС: угруповання, яке обстрілює Ізраїль й керує сектором Газа

ХАМАС - найбільше з кількох палестинських ісламістських воєнізованих угруповань та послідовний противник Ізраїлю. Назва перекладається з арабської як "ретельність", і водночас це абревіатура від повного імені руху: "Рух ісламського опору". Заснований ХАМАС був 1987 року після початку Першої палестинської інтифади, або ж повстання палестинців проти контролю Ізраїлю на Західному березі ріки Йордан та сектору Газа.

У своєму статуті рух ставить за мету знищення держави Ізраїль.

ХАМАС від самого початку мав два головні напрями: військова боротьба проти Ізраїлю, яку веде її воєнізоване крило - бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам", а також розвиток соціальної підтримки для палестинців.

Останній конфлікт

Останній виток протистояння між Ізраїлем і Палестиною почався 10 травня і тривав 11 днів, до оголошення перемирʼя 21 травня.

17 червня авіація Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) завдала низку ударів по обʼєктах бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Зазначалося, що це бомбардування є відповіддю на запуск вогняних куль бойовиками ХАМАС у бік ізраїльських поселень, через які починаються пожежі в населених пунктах.

Від 2014 року між Ізраїлем та ХАМАСом періодично спалахувало насилля, що завершувалося перемир'ями, про які домовлялися за посередництва Єгипту, Катару та ООН.

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