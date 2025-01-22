Ірак фактично легалізував шлюби з дітьми: деталі закону

Тепер священнослужителі керуватимуться своєю інтерпретацією ісламського права, яке дехто трактує як дозволене одруження дівчат у ранньому підлітковому віці – або у віці 9 років.

Парламент Іраку 22 січня ухвалив три суперечливі закони, включно з поправками до закону про особистий статус країни, які фактично легалізують дитячі шлюби.

Про це повідомляє CNN.

Ухвалені іракським парламентом поправки наділяють ісламські суди більшими повноваженнями у сімейних справах, включно зі шлюбами, розлученнями та спадкуваннями. Активісти стверджують, що це підриває закон про особистий статус 1959 року, який уніфікував сімейне законодавство та встановив гарантії для жінок.

Прихильники змін – здебільшого консервативні шиїтські законодавці – захищають їх як засіб узгодження закону з ісламськими принципами та зменшення впливу Заходу на культуру Іраку.

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На сьогодні законодавством країни встановлено 18 років як мінімальний шлюбний вік у більшості випадків. А ухвалені зміни дозволять священнослужителям керувати відповідно до їхньої інтерпретації ісламського права, яке дехто трактує як дозволене одруження дівчат у ранньому підлітковому віці – або у віці 9 років, згідно зі школою ісламського права Джаафарі, якої дотримуються багато шиїтських релігійних авторитетів Іраку.

Правозахисниця та членкиня Іракської жіночої ліги Інтісар аль-Маялі заявила, що ухвалення поправок до закону про цивільний стан "залишить катастрофічні наслідки для прав жінок і дівчат через раннє заміжжя дівчат, що порушує їхнє право на життя в дитинстві та порушить механізми захисту від розлучення, опіки та спадкування для жінок".

Засідання парламенту закінчилося хаосом і звинуваченнями у процедурних порушеннях.

"Половина депутатів, присутніх на засіданні, не голосували, що порушило законний кворум", – сказав анонімний чиновник.

За його словами, одні депутати голосно протестували, а інші піднімалися на парламентську трибуну.

Після сесії низка депутатів поскаржилися на процес голосування, у межах якого всі три суперечливі закони голосувалися разом.

Спікер парламенту Махмуд аль-Машхадані у своїй заяві оцінив ухвалення законів як "важливий крок у процесі посилення правосуддя та організації повсякденного життя громадян".

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує термін "гендер" та запроваджує обов’язкове використання терміну "стать" в урядових документах.

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