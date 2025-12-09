Ірак відновив видобуток нафти на родовищі «Лукойлу»

Ірак відновив видобуток нафти / © Reuters

Іракські енергетичні чиновники повідомили, що родовище, яке належить російській компанії «Лукойл», знову переходить до повноцінного режиму роботи.

За їхніми словами, відновлення всієї виробничої потужності очікується впродовж найближчих годин, інформує Reuters.

Зокрема, операційна частка «Лукойлу» у цьому проєкті складає 75% — це найбільший іноземний актив російського нафтового гіганта. Потужність родовища сягає 460 тисяч барелів на добу, що становить приблизно 9% від загального видобутку країни.

Reuters зазначає, що Ірак неодноразово перевищував квоти видобутку, узгоджені в рамках ОПЕК+, до якої входять союзники, включно з РФ.

Раніше повідомлялося, що іракський суд дав довічне за вербування бійців для російської армії в Україні.

Ми раніше інформували, що США продовжили «санкційну ліцензію» для АЗС «Лукойлу» за межами РФ до квітня 2026 року.