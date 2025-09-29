Окупант Фото: ілюстративне / © Вікіпедія/Corvax

Іракський суд дав довічне за вербування бійців для російської армії в Україні. Вирок винесено чоловіку, звинуваченому у торгівлі людьми, після того як він організовував відправку іракців для участі у війні на боці Росії проти України.

Про це пише АР.

У заяві Кримінального суду міста Найяф йдеться, що засуджений «створював групи та направляв їх воювати за кордон в обмін на фінансову винагороду». Вирок ухвалено відповідно до закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.

Судові та силові чиновники, які погодилися коментувати лише на умовах анонімності, назвали підсудного Рісаном Фалахом Камелем. Його визнали винним у вербуванні та відправці бійців для участі у бойових діях на боці Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році до війни долучалися іноземні найманці з обох сторін.

Раніше цього року Україна заявляла, що Росія активно залучає громадян Китаю через соціальні мережі й зібрала дані про понад 150 найманців. Пекін відкинув ці звинувачення.

Крім того, США та Південна Корея повідомляли, що Північна Корея відправляла до Росії тисячі військових та боєприпаси для підтримки бойових дій.

За даними Києва, ще на початку війни понад 20 тисяч іноземців із 52 країн приїхали воювати на боці України. Офіційні дані про їхню чисельність нині засекречені.

Минулого року російська армія заявила про захоплення в полон британця, який воював у складі українських сил на території Курської області РФ.