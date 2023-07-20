Іракські протестувальники штурмують посольство Швеції в Багдаді через спалення Корану (відео)

Сотні протестувальників штурмували головні ворота шведського посольства в столиці Іраку Багдаді рано вранці 20 липня у відповідь на те, що поліція Стокгольма видала дозвіл на проведення демонстрації, організатори якої, як повідомляється, планують чергове спалення священної книги мусульман — Корану.

Про це повідомляє CNN.

На відео, розміщених у соціальних мережах, видно велику кількість протестувальників по периметру шведського посольства, а також чорний дим і вогонь, що виходять із будівлі.

Baghdad: Demonstrators stormed the Swedish embassy due to the announced burning of the Koran

Hundreds of demonstrators stormed the Swedish embassy in the center of Baghdad, the capital of Iraq, this morning, jumping over the walls and lighting fires as a sign of protest against… pic.twitter.com/6vEnywb1F3 — Spriter Team (@SpriterTeam) July 20, 2023

Протест у Швеції, запланований на 20 липня, відбувається через кілька тижнів після того, як чоловік підпалив сторінки Корану біля головної мечеті Стокгольма, що викликало широке обурення і засудження в усьому світі, в тому числі в Іраку.

Як повідомляє AFP, шведська поліція заявила 19 липня, що дала дозвіл на проведення акції протесту біля посольства Іраку в Стокгольмі, а ЗМІ повідомили, що організатори планували спалити мусульманську священну книгу.

Стокгольмська поліція повідомила AFP, що надала дозвіл на “громадське зібрання” біля посольства Іраку, але не захотіла надавати подальших коментарів щодо планів протестувальників.

Шведська поліція підкреслила, що вони надають дозволи лише на проведення публічних зібрань, а не на заходи, що проводяться під час них, повідомляє AFP.

Очевидці протесту в Багдаді розповіли CNN, що протестувальники відійшли від периметру шведського посольства після того, як підпалили його частину і “як висловили свій протест проти акту спалення Священної Книги Божої”.

Співробітники посольства Швеції в Багдаді перебувають у безпеці, незважаючи на протести біля будівлі, повідомила CNN електронною поштою пресслужба міністерства закордонних справ.

“Ми засуджуємо всі напади на дипломатів і співробітників міжнародних організацій. Напади на посольства і дипломатів є серйозним порушенням Віденської конвенції. Іракська влада несе відповідальність за захист дипломатичних місій і дипломатичного персоналу”, — йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ Іраку засудило підпал посольства Швеції в Багдаді, йдеться в заяві відомства. Цей інцидент є частиною тривожної тенденції нападів на дипломатичні місії, що становить значну загрозу безпеці, заявили в міністерстві.

У заяві також зазначається, що уряд Іраку вжив оперативних заходів, доручивши компетентним органам безпеки розпочати термінове розслідування, “вжити заходів з метою з'ясування обставин інциденту, встановлення осіб, які вчинили цей акт, і притягнення їх до відповідальності згідно із законом”.

Наприкінці червня чоловік спалив копію священної книги ісламу біля стокгольмської мечеті, що викликало масове засудження в мусульманському світі.

На фотографіях видно, що він був єдиною людиною, окрім перекладача, на демонстрації, яка збіглася з мусульманським святом Ід-аль-Адха, однією з найважливіших дат в ісламському календарі.

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