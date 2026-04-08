США та Іран домовлялися про перемир'я через записки і кур’єрів: Axios дізналось деталі

Прапор Ірану

Переговори між США та Іраном напередодні можливого масштабного удару відбувалися в напруженій атмосфері та фактично в закритому режимі — із використанням записок, кур’єрів і постійних телефонних контактів.

Деталі розповідає інформаційне агентство Axios.

За даними джерел, переломним моментом стало рішення верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї, який уперше з початку конфлікту дозволив своїм переговірникам рухатися до компромісу. Це відбувалося на тлі жорстких заяв президента США Дональда Трампа, який публічно погрожував нищівними ударами по іранській інфраструктурі.

Попри агресивну риторику, за лаштунками дипломатичний процес стрімко активізувався. У понеділок американські чиновники фактично не розуміли, яке рішення зрештою ухвалить Білий дім, а в Пентагоні готувалися до можливого наступу.

Ключову роль у переговорах відіграв спецпосланець США Стів Віткофф, який у телефонному режимі координував контакти з посередниками. За його словами, початкові пропозиції Ірану були неприйнятними, що спричинило серію термінових консультацій і доопрацювання умов. До процесу активно долучилися Пакистан, Єгипет та Туреччина, які допомагали узгоджувати позиції сторін.

Водночас сам Хаменеї, через загрозу безпеці, уникав прямих контактів і передавав рішення через кур’єрів у вигляді записок. Саме його згода стала вирішальною для просування переговорів.

До вівторка сторони поступово вийшли на узгоджене бачення двотижневого перемир’я, однак напруга зберігалася до останнього моменту. Трамп продовжував робити жорсткі заяви, тоді як його оточення не мало впевненості, чи підтримає він угоду.

Паралельно віцепрезидент Джей Ді Венс координував переговори телефоном, а прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримував постійний зв’язок із Вашингтоном.

Остаточне рішення було ухвалене буквально в останні години після консультацій із союзниками. Після офіційного оголошення про перемир’я американські війська отримали наказ припинити бойові дії вже за кілька хвилин.

Іран зі свого боку заявив про готовність дотримуватися домовленостей і частково відновити судноплавство в Ормузькій протоці, однак між сторонами залишаються суттєві розбіжності, що зберігає ризик нової ескалації.

Напередодні Дональд Трамп шокував заявою, що вночі загине «ціла цивілізація». Ба більше, з його слів, мав би відбутися «найважливіший момент у довгій та складній історії світу». Зауважимо, ці висловлювання президента США були пов’язані з тим, що саме напередодні ввечері 7 квітня закінчувався дедлайн, який він висунув Ірану для переговорів.

Втім, згодом Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. З його слів, Білий дім погодився призупинити бомбардування та оголосив «двостороннє припинення вогню» після переговорів з Пакистаном.

Раніше Трамп заявив, що США нібито досягли «повної перемоги» у протистоянні з Іраном. Американський лідер стверджував, що військові цілі вже виконані й сторони близькі до мирної угоди, зокрема на основі запропонованого Іраном 10-пунктного плану. Примітно, що раніше Трамп погрожував масштабними ударами по інфраструктурі Ірану, якщо домовленостей не буде. Деталей щодо майбутньої угоди та вирішення ключових питань він не розкрив.