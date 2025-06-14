Іран атакуватиме регіональні бази будь-якої країни, яка захищатиме Ізраїль — CNN

Іран / © Associated Press

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Іран атакуватиме регіональні бази будь-якої країни, яка захищає Ізраїль.

Про це заявив високопоставлений іранський чиновник, — повідомляє CNN.

Іран посилюватиме свої атаки на Ізраїль і атакуватиме регіональні бази будь-якої країни, яка намагається його захистити, заявив високопоставлений іранський чиновник.

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“Іран залишає за собою право – згідно з міжнародним правом – рішуче відповісти цьому режиму”, – сказав чиновник.

“Будь-яка країна, яка намагається захистити режим від операцій Ірану, своєю чергою, побачить, як її регіональні бази та позиції стануть новими цілями”, — сказав чиновник.

Раніше джерела в США та Ізраїлі повідомили CNN, що американські військові допомогли перехопити іранські ракети, запущені проти Ізраїлю.

Одне ізраїльське джерело повідомило CNN, що інші країни регіону також підтримували ізраїльську протиповітряну оборону.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав повітряних ударів по Ірану. Атака була спрямована на ключові об’єкти, пов’язані з розробкою ядерної зброї в Ірані.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп заявив, що на Іран очікують нові удари, якщо не буде угоди, пригрозивши, що буде гірше, ніж вони очікували.

Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу і засудив дії Ізраїлю, цинічно назвавши їх такими, що порушують Статут ООН і міжнародне право. При цьому господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою виступити посередником у мирному врегулюванні «ізраїльсько-іранського конфлікту».