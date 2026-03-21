Іран атакував балістикою військову базу США і Британії на рекордну відстань

Були випущені дві балістичні ракети середньої дальності, але жодна з них не потрапила в ціль.

Іран здійснив ракетну атаку по спільній військовій базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія, однак обидві балістичні ракети не досягли цілі.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Одна з ракет вийшла з ладу під час польоту, а іншу перехопив американський військовий корабель за допомогою ракети-перехоплювача SM-3.

Зазначається, що ця атака стала найдальшим ракетним запуском Ірану з початку війни. Раніше очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що країна обмежувала дальність своїх балістичних ракет до 2 тисяч кілометрів. Водночас відстань до острова Дієго-Гарсія становить близько 4 тисяч кілометрів.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кір Стармер повідомили, що уряд провів термінову нараду щодо дій Ірану. Зокрема, обговорювалися спроби блокування Ормузької протоки, атаки на торговельні судна та удари по цивільній інфраструктурі, включно з нафтогазовими об’єктами.

Війна проти Ірану — останні новини

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран більше не має можливості продовжувати свою програму розробки балістичних ракет або збагачувати уран після тижнів американсько-ізраїльських авіаударів.

За словами Нетаньягу, війна може закінчитися «швидше, ніж люди думають».

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у військовій кампанії проти Ірану.

Тим часом, 20 березня в деяких районах Тегерана були активовані системи протиповітряної оборони, повідомляли про вибухи на заході, в центрі й на сході столиці Ірану, а державні ЗМІ заявили, що іранські сили реагують на «ворожі цілі».

Ізраїльські військові заявили, що розпочали «велику хвилю атак на інфраструктуру режиму» в місті.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану від 28 лютого. Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни — знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.

Наступна публікація

