Іран атакував базу, де перебувають німецькі військові: що відомо

Іран завдав ракетного удару по німецькій військовій базі в Йорданії / © Bundeswehr

Іран завдав ракетного удару по авіабазі Аль-Азрак у Йорданії, де розміщений німецький військовий контингент.

Про це повідомляє видання Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

За інформацією журналістів, у понеділок увечері по базі було випущено балістичні ракети з території Ірану. Удар припав на ділянку авіабази, де розташований табір Бундесверу.

Повідомляється, що пошкоджено будівлю казарм, які використовує німецький контингент.

Чи є постраждалі

На момент атаки німецькі військові перебували в укриттях, тому жертв або поранених немає.

Наразі залишається невідомим, чи влучили в базу безпосередньо ракети, чи пошкодження спричинили уламки снарядів, перехоплених системами протиповітряної оборони.

У німецькому оперативному командуванні підтвердили факт атаки, однак деталі інциденту поки уточнюються. За інформацією військових, триває внутрішнє розслідування.

Чому база Аль-Азрак важлива

Німецькі військові вже кілька років постійно дислокуються на авіабазі Аль-Азрак. Звідти літаки-заправники Люфтваффе підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію.

На базі також розміщені підрозділи ВПС США, які забезпечують протиповітряну оборону об’єкта.

Через загострення ситуації на Близькому Сході німецьке командування заздалегідь скоротило чисельність персоналу на базі. Раніше там перебували лише кілька десятків військових.

Також на базі перебувають два транспортні літаки A400M, які можуть бути використані для швидкої евакуації у разі необхідності.

Війна на Близькому Сході розширюється — останні новини

На тлі ескалації війни між Іраном, США та Ізраїлем країни регіону почали посилювати оборону.

Зокрема, Туреччина розгорнула систему протиракетної оборони Patriot у місті Малатья. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

У відомстві заявили, що система готується до повної бойової готовності для захисту повітряного простору Туреччини. Анкара також координує свої дії з НАТО та союзниками.

Тим часом у Азербайджані заявили про запобігання серії терактів, які нібито готував Корпус вартових ісламської революції Ірану.

За даними Служби державної безпеки Азербайджану, серед потенційних цілей були стратегічні об’єкти, зокрема нафтопровід Баку–Джейхан, посольство Ізраїлю та єврейська синагога.

На тлі загострення ситуації в регіоні Азербайджан також оголосив мобілізацію №1, привівши свої збройні сили у повну бойову готовність.