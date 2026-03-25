Іран атакував базу США в Іраку: цінна техніка виявилась беззахисною перед дронами

Підтримувані Іраном угруповання в Іраку успішно атакували американську військову базу за допомогою FPV-дронів, уразивши медичний вертоліт Black Hawk та радіолокаційну станцію до зенітного комплексу NASAMS.

Ірина Ігнатова
Вертоліт Black Hawk

Іранські БПЛА вразили вертоліт Black Hawk армії США

Американська військова база Victory Camp Complex в Іраку зазнала атаки FPV-дронів з боку проіранських угруповань. Безпілотникам вдалося безперешкодно уразити цінну техніку, що вкотре оголило проблему відсутності надійного захисту від такого типу загроз.

Про це пише Defence Express. з посиланням на відео бойовиків, опубліковані у Мережі.

Удар по медичному вертольоту Black Hawk

Дрон влетів у гвинт гелікоптера UH-60M Black Hawk, призначеного для медичної евакуації, який стояв на літному майданчику. Жодних спроб перехоплення чи присутності особового складу поруч не було зафіксовано.

Щодо потенційної шкоди, то наявні у вільному доступі візуальні матеріали не можуть надати повної картини.

«Проте важливий сам факт такого удару, коли цінна авіатехніка була досить легко як мінімум виведена з ладу досить дешевим засобом», — зазначають автори статті.

Знищення радара до системи NASAMS

Бойовики також продемонстрували ураження радіолокаційної станції AN/MPQ-64 Sentinel, інструментальна дальність якої сягає 120 кілометрів. Внаслідок влучання цінна техніка загорілася. Цей радар є ключовим компонентом відомого зенітного ракетного комплексу NASAMS.

Ці атаки свідчать про те, що американські військові наразі не встигли адаптуватися до протидії масованим ударам FPV-дронів. Враховуючи можливу підготовку США до сухопутної операції в Ірані, де загроза від безпілотників буде точно вищою, питання захисту техніки та особового складу стає критично важливим.

Нагадаємо, в Іраку розбився американський літак під час виконання бойового вильоту в межах операції «Epic Fury». Всі шість членів екіпажу літака-заправника KC-135, які були на борту, загинули в авіатрощі.

