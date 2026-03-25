Іран атакував базу США в Іраку: цінна техніка виявилась беззахисною перед дронами

Іранські БПЛА вразили вертоліт Black Hawk армії США

Американська військова база Victory Camp Complex в Іраку зазнала атаки FPV-дронів з боку проіранських угруповань. Безпілотникам вдалося безперешкодно уразити цінну техніку, що вкотре оголило проблему відсутності надійного захисту від такого типу загроз.

Про це пише Defence Express. з посиланням на відео бойовиків, опубліковані у Мережі.

Удар по медичному вертольоту Black Hawk

Дрон влетів у гвинт гелікоптера UH-60M Black Hawk, призначеного для медичної евакуації, який стояв на літному майданчику. Жодних спроб перехоплення чи присутності особового складу поруч не було зафіксовано.

Щодо потенційної шкоди, то наявні у вільному доступі візуальні матеріали не можуть надати повної картини.

«Проте важливий сам факт такого удару, коли цінна авіатехніка була досить легко як мінімум виведена з ладу досить дешевим засобом», — зазначають автори статті.

Знищення радара до системи NASAMS

Бойовики також продемонстрували ураження радіолокаційної станції AN/MPQ-64 Sentinel, інструментальна дальність якої сягає 120 кілометрів. Внаслідок влучання цінна техніка загорілася. Цей радар є ключовим компонентом відомого зенітного ракетного комплексу NASAMS.

Ці атаки свідчать про те, що американські військові наразі не встигли адаптуватися до протидії масованим ударам FPV-дронів. Враховуючи можливу підготовку США до сухопутної операції в Ірані, де загроза від безпілотників буде точно вищою, питання захисту техніки та особового складу стає критично важливим.

