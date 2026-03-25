Іран атакував базу США в Іраку: цінна техніка виявилась беззахисною перед дронами
Підтримувані Іраном угруповання в Іраку успішно атакували американську військову базу за допомогою FPV-дронів, уразивши медичний вертоліт Black Hawk та радіолокаційну станцію до зенітного комплексу NASAMS.
Американська військова база Victory Camp Complex в Іраку зазнала атаки FPV-дронів з боку проіранських угруповань. Безпілотникам вдалося безперешкодно уразити цінну техніку, що вкотре оголило проблему відсутності надійного захисту від такого типу загроз.
Про це пише Defence Express. з посиланням на відео бойовиків, опубліковані у Мережі.
Удар по медичному вертольоту Black Hawk
Дрон влетів у гвинт гелікоптера UH-60M Black Hawk, призначеного для медичної евакуації, який стояв на літному майданчику. Жодних спроб перехоплення чи присутності особового складу поруч не було зафіксовано.
Щодо потенційної шкоди, то наявні у вільному доступі візуальні матеріали не можуть надати повної картини.
«Проте важливий сам факт такого удару, коли цінна авіатехніка була досить легко як мінімум виведена з ладу досить дешевим засобом», — зазначають автори статті.
Знищення радара до системи NASAMS
Бойовики також продемонстрували ураження радіолокаційної станції AN/MPQ-64 Sentinel, інструментальна дальність якої сягає 120 кілометрів. Внаслідок влучання цінна техніка загорілася. Цей радар є ключовим компонентом відомого зенітного ракетного комплексу NASAMS.
Ці атаки свідчать про те, що американські військові наразі не встигли адаптуватися до протидії масованим ударам FPV-дронів. Враховуючи можливу підготовку США до сухопутної операції в Ірані, де загроза від безпілотників буде точно вищою, питання захисту техніки та особового складу стає критично важливим.
Нагадаємо, в Іраку розбився американський літак під час виконання бойового вильоту в межах операції «Epic Fury». Всі шість членів екіпажу літака-заправника KC-135, які були на борту, загинули в авіатрощі.