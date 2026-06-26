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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Іран атакував дронами судно в Ормузькій протоці: Трамп заявив про порушення угоди

Дональд Трамп звинувачив Іран у зухвалій атаці безпілотників на цивільні судна в Ормузькій протоці.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у дроновій атаці на вантажне судно в Ормузькій протоці.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, атаковане цивільне судно є дуже дорогим. Попри те, що внаслідок влучання кораблю було завдано значних збитків, він усе ж зміг продовжити свій рух за визначеним курсом.

Решту повітряних цілей, за словами Трампа, силам оборони нібито збити вдалося, захистивши інші судна у цьому морському квадраті.

Він зазначив, що цей інцидент є очевидним і безглуздим порушенням чинної Угоди про припинення вогню, та звинуватив Тегеран у свідомому загостренні ситуації на міжнародних морських шляхах.

«Ісламська Республіка Іран випустила щонайменше чотири дрони-камікадзе (односторонньої атаки) по кораблях, що проходили через Ормузьку протоку. Один із дронів влучив точно у верхню палубу великого і дуже дорогого вантажного судна. Було завдано збитків, але корабель зміг продовжити свій шлях. Ми збили три інші дрони. Очевидно, це безглузде порушення нашої Угоди про припинення вогню», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Нагадаємо, ціни на нафту різко пішли вниз після того, як у Швейцарії відбувся перший раунд прямих переговорів між Вашингтоном та Тегераном. Інвестори позитивно сприйняли заяви про можливе пом’якшення санкцій, що суттєво знизило напругу на сировинних ринках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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