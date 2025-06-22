Іран атакував Ізраїль ракетами у відповідь на нічний удар США по ядерних обʼєктах

Війна в Ірані та Ізраїлі (ілюстративне фото) / © Getty Images

Реклама

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила запуск іранських ракет у бік держави.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Система протиповітряної оборони наразі активно виявляє та перехоплює повітряні загрози. ЦАХАЛ закликає громадян невідкладно дотримуватись інструкцій Командування тилу задля власної безпеки. Також особливо наголошується на забороні публікувати та поширювати кадри або інформацію про місця влучань.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про повне знищення трьох стратегічних цілей і пригрозив Ірану ще потужнішими ударами в разі подальшого спротиву.

За його словами, метою ударів було повністю знищити іранську програму зі збагачення урану та покласти край ядерній загрозі з боку, як він висловився, «держави-спонсора тероризму номер один у світі».

США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об’єкт у Фордо. Також було запущено 30 ракет Tomahawk по ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфахані. Перед атакою США зв’язувалися з Іраном, щоб донести, що планують лише удари і не мають на меті змінити владу в Тегерані.