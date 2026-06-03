Іран атакував Кувейт і Бахрейн: США завдали удару у відповідь

Іран та США / © Getty Images

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США заявили про проведення ударів по військових об'єктах Ірану після того, як Тегеран здійснив нові ракетні та безпілотні атаки на американські цілі в Кувейті та Бахрейні.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), передає CNN та Associated Press.

За даними американських військових, Іран запустив щонайменше п'ять ракет і кілька дронів у напрямку Кувейту, Бахрейну та прилеглих акваторій. У CENTCOM стверджують, що всі ракети або не досягли цілей, або були перехоплені системами протиповітряної оборони США та союзників.

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У відповідь американські сили завдали удару по військовому об'єкту на іранському острові Кешм у стратегічно важливій Ормузькій протоці. За інформацією CENTCOM, ціллю стала наземна станція управління безпілотниками та інша військова інфраструктура, яка становила загрозу для американських сил і цивільного судноплавства.

Іранські державні медіа заявили, що атаки були відповіддю на дії США. Водночас американська сторона назвала свої удари «самообороною» та звинуватила Тегеран у порушенні домовленостей про припинення вогню.

Новий обмін ударами відбувся на тлі складних переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення війни. Попри загострення ситуації, президент США Дональд Трамп наполягає, що контакти між сторонами тривають.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня угода між США та Іраном має гарантувати повну відмову Тегерана від створення ядерної зброї. Американський президент наголосив, що Вашингтон не допустить появи в Ірану ядерного арсеналу. Лідер Штатів висловив упевненість, що шанси на укладення нової ядерної угоди залишаються високими. Водночас офіційний Тегеран продовжує заперечувати досягнення будь-яких домовленостей щодо своєї ядерної програми.

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