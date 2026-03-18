Іран атакував найбільший газовий комплекс світу в Катарі (відео)

СПГ в Катарі

Реклама

Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі, де розташовано найпотужніший у світі комплекс заводів із виробництва зрідженого природного газу (СПГ). Це сталося у середу, 18 березня.

Факт атаки офіційно підтвердила компанія QatarEnergy.

Внаслідок обстрілу на території об’єкта виникли пожежі, які завдали значних матеріальних збитків. Весь персонал підприємства було евакуйовано, інформація про постраждалих не надходила.

Реклама

Іран атакував найбільший газовий комплекс світу в Катарі

Ця атака відбулася після попередження Ірану про наміри завдати ударів по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки. Зокрема по НПЗ у Саудівській Аравії (Самреф) та об’єктах у Катарі. Тегеран анонсував ці кроки після того, як Ізраїль уперше з початку поточного конфлікту на Близькому Сході атакував іранське газове родовище Південний Парс.

Нагадаємо, офіси американського Citibank у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах та у столиці Бахрейну Манамі стали цілями для, ймовірно, іранських безпілотників.

Також раніше Іран і Росія заявили про «приліт» на території атомної електростанції в іранському місті Бушер поблизу активного енергоблока.

Окрім цього, іранські безпілотники атакували нафтосховища у порту Фуджейра в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Унаслідок удару на території об’єкта спалахнула пожежа.