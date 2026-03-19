Іран атакував найбільший НПЗ в Ізраїлі: відео пожежі

Удар Ірану по НПЗ в Ізраїлі / © із соцмереж

Іран завдав ракетного удару по найбільшому в Ізраїлі нафтопереробному заводі у місті Хайфа.

У соцмережах публікують відео пожежі на місці атаки.

На опублікованих кадрах видно стовп диму над підприємством, яке займається переробкою нафти і виробництвом нафтохімічної продукції.

Самого полум’я на фото та відео не видно, але задимлення достатньо значне.

Видання Haaretz повідомило про влучання у Хайфський НПЗ однієї з ракет, якими Іран обстріляв територію Ізраїлю.

Ізраїльська національна медична служба повідомила про одного постраждалого, який отримав легке поранення осколками.

The Jerusalem Post пише, що Хайфський НПЗ було пошкоджено уламками ракети.

Після ракетного удару Ірану в передмістях Хайфи зникло світло.

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен назвав пошкодження електромереж незначними.

«Бригади Ізраїльської електроенергетичної корпорації вже працюють на місці і відновили електропостачання в більшості відключених районів», — сказав він.

Нагадаємо, Іран обстріляв промислове місто Рас-Лаффан у Катарі, яке є найбільшим у світі об’єктом з виробництва зрідженого газу.