Іран атакував ракетами і дронами Абу-Дабі: є загиблі та потерпілі

Атака Ірану. / © Associated Press

Об'єднані Арабські Емірати у четвер, 26 березня, перехопили 15 балістичних ракет і 11 безпілотників, запущених Іраном. Втім в Абу-Дабі загинули люди.

Про це повідомило Міністерство оборони Еміратів, пише The Times of Israel.

Зранку в столиці Абу-Дабі внаслідок падіння уламків однієї з перехоплених ракет загинули двоє людей, а троє отримали поранення.

Sky News повідомило, що загиблих були громадянами Пакистану та Індії. Травмовані - громадяни Еміратів, Йорданії та Індії.

Загалом в ОАЕ внаслідок іранських атак від початку війни загинуло 10 людей. Крім того, за майже місяць Іран запустив по країні 372 балістичних і 15 крилатих ракет, а також 1826 БпЛА.

