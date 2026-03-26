Іран атакував ракетами і дронами Абу-Дабі: є загиблі та потерпілі

За даними влади ОАЕ, від початку війни в країні загинуло десять осіб.

Атака Ірану. / © Associated Press

Об'єднані Арабські Емірати у четвер, 26 березня, перехопили 15 балістичних ракет і 11 безпілотників, запущених Іраном. Втім в Абу-Дабі загинули люди.

Про це повідомило Міністерство оборони Еміратів, пише The Times of Israel.

Зранку в столиці Абу-Дабі внаслідок падіння уламків однієї з перехоплених ракет загинули двоє людей, а троє отримали поранення.

Sky News повідомило, що загиблих були громадянами Пакистану та Індії. Травмовані - громадяни Еміратів, Йорданії та Індії.

Загалом в ОАЕ внаслідок іранських атак від початку війни загинуло 10 людей. Крім того, за майже місяць Іран запустив по країні 372 балістичних і 15 крилатих ракет, а також 1826 БпЛА.

Атаки Ірану - останні новини

Напередодні Іран атакував FPV-дронами базу США в Іраку. Безпілотникам вдалося безперешкодно уразити цінну техніку на базі Victory Camp Complex. Це оголило проблему відсутності надійного захисту від такого типу загроз.

Кілька днів тому Іран атакував центр Тель-Авіва балістикою. Під ударом опинилася центральна частина столиці Ізраїлю. Кілька людей отримали легкі поранення. Пошкоджено кілька будівель та транспортних засобів.

