Іран атакував сотнею ракет важливий об’єкт США: Трамп розкрив деталі

Війна проти Ірану триває

Іран здійснив масштабну атаку ракетами по об’єкту США.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

«На нас було здійснено атаку. Іран випустив 100 ракет по дуже важливому для нас об’єкту. Я не скажу вам, що саме — з певних причин», — коротко сказав він.

Нагадаємо, 21 березня Іран вперше від початку війни застосував балістичні ракети середньої дальності, атакувавши військову базу Дієго-Гарсія в Індійському океані, яку використовують США та Велика Британія.

Вказано, що загалом було запущено дві ракети, але жодна з них не досягла цілі: одна вийшла з ладу в польоті і впала в океан, а по другій — американський есмінець випустив ракету-перехоплювач SM-3. Водночас точно встановити факт перехоплення поки не вдалося.

Своєю чергою іранське агентство Mehr назвало цю атаку «значним кроком», додавши, що «дальність іранських ракет перевищує те, що раніше ворог уявляв».

База Дієго-Гарсія розташована приблизно за 4000 км від Ірану. Ця відстань удвічі більша за заявлену раніше межу іранських ракет. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі минулого місяця стверджував, що Тегеран навмисно обмежив дальність своїх ракет 2000 км, щоб його не сприймали як загрозу.