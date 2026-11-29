SpaceX / © Associated Press

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Компанія SpaceX різко розкритикувала Washington Post після публікації матеріалу про нібито використання Іраном Starlink для координації військових атак на американські сили на Близькому Сході.

У компанії заявили, що такі твердження не відповідають дійсності.

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«Ця "історія" є відверто неправдивою. Саме в той тиждень, коли Іран погрожує системі Starlink — після того, як раніше оголосив SpaceX і Starlink військовими цілями, — Washington Post публікує цей грубо неточний матеріал», — йдеться у заяві SpaceX.

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У компанії наголосили, що не мають жодних свідчень використання супутникової системи іранськими військовими.

«Зазначимо чітко: у нас немає жодних доказів — ні внутрішніх, ні отриманих від Пентагону, — що іранські сили використовували Starlink. Бо цього ніколи не було», — заявили у SpaceX.

При цьому компанія стверджує, що попереджала журналістів про недостовірність інформації ще до виходу публікації.

«Ми ще кілька тижнів тому повідомили Washington Post, що їхній матеріал не відповідає дійсності. Попри це, вони безвідповідально опублікували цей замовний наклеп», — йдеться у повідомленні.

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У SpaceX також зажадали, щоб видання спростувало матеріал і перепросило перед компанією та американським суспільством.

Що заявили в Пентагоні

На публікацію відреагував і головний речник Пентагону Шон Парнелл.

За його словами, американське оборонне відомство не має жодних відомостей про те, що Центральне командування США надсилало апарату міністра оборони доповідь щодо використання Starlink іранськими військовими.

Парнелл наголосив, що цю інформацію повідомили Washington Post, однак газета все одно опублікувала матеріал.

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Що раніше писали про використання Starlink Іраном

Нагадаємо, Washington Post із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із військовими операціями Ірану, повідомила, що на початку березня 2026 року іранські сили нібито використовували Starlink для підтримки атак на американські військові бази на Близькому Сході.

За твердженням джерел видання, супутникова система допомагала координувати підрозділи та керувати ударними безпілотниками.

Один зі співрозмовників також заявив, що інформація про використання Starlink містилася в секретній доповіді, яку влітку нібито передали міністру оборони США Піту Геґсету. Водночас у Пентагоні ще під час підготовки матеріалу заявляли, що не мають відомостей про існування такої доповіді.

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