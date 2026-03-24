Іран атакував центр Тель-Авіва балістикою: є поранені та руйнування (фото, відео)

Наслідки ракетного удару по Тель-Авіву / © Associated Press

Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами вранці 24 березня. Під ударом опинилася центральна частина Тель-Авіва.

Про це повідомляє Times of Israel.

Відомо про ураження в центрі Тель-Авіва. За даними служби екстреної допомоги, шестеро людей отримали легкі поранення. Пошкоджено кілька будівель та транспортних засобів.

За даними Clash Report, фрагменти іранської ракети впали в семи місцях по всьому Тель-Авіву, один з них безпосередньо влучив у будівлю.

Окрім того, за повідомленнями ЗМІ, частини ракети впали у місті Рош-ха-Аїн, на схід від Тель-Авіва, завдавши пошкоджень.

Дата публікації 08:49, 24.03.26

Нагадаємо, напередодні іранська ракета влучила в місто Дімона на півдні Ізраїлю, де розташований ключовий ядерний об’єкт країни. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей. Цей центр, побудований у 1960-х за підтримки Франції, вважається місцем виробництва плутонію для ізраїльської ядерної програми.

Зауважимо, що у відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо розблокування Ормузької протоки під загрозою знищення енергосистеми Ірану, Тегеран погрожує ударами по критичних об’єктах Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та Кувейту. Аналітик Віктор Таран зазначає, що цілями можуть стати найбільші АЕС, ТЕС та опріснювальні заводи, зокрема комплекс Барака та Джебель-Алі. Хоча експерт сумнівається в реальності такого сценарію через стан іранської ракетної програми, він попереджає, що подібна ескалація спричинить гуманітарну катастрофу, повний блекаут регіону та дефіцит води.