Іран атакує Ізраїль: названо кількість загиблих

Наслідки іранського удару в Бейт Шемеші / © Associated Press

Після того, як 28 лютого Ізраїль та США розпочали військову операцію проти Ірану, іранська армія почала завдавати ударів у відповідь балістичними ракетами і дронами. Внаслідок атак Ірану в Ізраїлі загинуло 11 людей, серед яких двоє — від серцевих нападів.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, за півтори доби по території Ізраїлю було завдано ударів 270 балістичними ракетами і дронами. Близько 40 із них влучили в цілі.

Корнійчук зауважив, що ізраїльскій ППО не вдалося збити трохи менш, ніж 20% повітряних цілей. Це приблизно така ж статистика, яку демонструє українська ППО.

Український дипломат зазначив, що під час іранських атак два серйозних влучання сталося у Бейт Шемеші і в Тель Авіві.

Корнійчук додав, що в Ізраїлі люди серйозніше ставляться до повідомлень про повітряну загрозу і одразу прямують до бомбосховищ.

«Це, звичайно, зменшує кількість втрат серед цивільного населення», — наголосив він.

Посол уточнив, що в Ізраїлі 9 людей загинуло безпосередньо на місці влучання дронів та ракет, ще двоє людей отримали серцевий напад, коли рухалися до бомбосховища. Окрім того, близько 140 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Куди завдає ударів Іран

Нагадаємо, у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході.

У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Того ж дня вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.