- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Іран близький до створення ядерної зброї — очільник МАГАТЕ
Значне прискорення у цій сфері спостерігалося упродовж останніх чотирьох років.
Іран наблизився до створення власної ядерної зброї, оскільки має всі необхідні для цього компоненти.
Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.
«Це як пазл. У них є шматочки, і одного дня вони можуть зібрати їх разом. Попереду ще довгий шлях. Але вони недалеко від цього, це треба визнати», — сказав він.
За словами очільника МАГАТЕ, значне прискорення у цій сфері спостерігалося упродовж останніх чотирьох років.
Гроссі наголосив, що Ірану необхідно відновити довіру стосовно відсутності намірів створювати ядерну зброю. У цьому контексті він вважає правильним те, що Іран зацікавлений у його візиті.
«Недостатньо сказати міжнародній спільноті „у нас немає ядерної зброї“, щоб вам повірили. Ми повинні мати можливість перевірити це», — сказав гендиректор Агентства.
При цьому він додав, що надійну систему перевірки та моніторингу може надати лише МАГАТЕ.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран затягує з переговорами щодо ядерної угоди і пригрозив ударами по війькових об’єктах.