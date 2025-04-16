Іранська ракета / © Associated Press

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Іран наблизився до створення власної ядерної зброї, оскільки має всі необхідні для цього компоненти.

Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.

«Це як пазл. У них є шматочки, і одного дня вони можуть зібрати їх разом. Попереду ще довгий шлях. Але вони недалеко від цього, це треба визнати», — сказав він.

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За словами очільника МАГАТЕ, значне прискорення у цій сфері спостерігалося упродовж останніх чотирьох років.

Гроссі наголосив, що Ірану необхідно відновити довіру стосовно відсутності намірів створювати ядерну зброю. У цьому контексті він вважає правильним те, що Іран зацікавлений у його візиті.

«Недостатньо сказати міжнародній спільноті „у нас немає ядерної зброї“, щоб вам повірили. Ми повинні мати можливість перевірити це», — сказав гендиректор Агентства.

При цьому він додав, що надійну систему перевірки та моніторингу може надати лише МАГАТЕ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран затягує з переговорами щодо ядерної угоди і пригрозив ударами по війькових об’єктах.