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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Іран близький до створення ядерної зброї — очільник МАГАТЕ

Значне прискорення у цій сфері спостерігалося упродовж останніх чотирьох років.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
іранська ракета

Іранська ракета / © Associated Press

Іран наблизився до створення власної ядерної зброї, оскільки має всі необхідні для цього компоненти.

Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.

«Це як пазл. У них є шматочки, і одного дня вони можуть зібрати їх разом. Попереду ще довгий шлях. Але вони недалеко від цього, це треба визнати», — сказав він.

За словами очільника МАГАТЕ, значне прискорення у цій сфері спостерігалося упродовж останніх чотирьох років.

Гроссі наголосив, що Ірану необхідно відновити довіру стосовно відсутності намірів створювати ядерну зброю. У цьому контексті він вважає правильним те, що Іран зацікавлений у його візиті.

«Недостатньо сказати міжнародній спільноті „у нас немає ядерної зброї“, щоб вам повірили. Ми повинні мати можливість перевірити це», — сказав гендиректор Агентства.

При цьому він додав, що надійну систему перевірки та моніторингу може надати лише МАГАТЕ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран затягує з переговорами щодо ядерної угоди і пригрозив ударами по війькових об’єктах.

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