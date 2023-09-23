Іран брязкає зброєю: на параді показали “найдалекобійніший безпілотник у світі” (відео)

Mohajer-10 має заявлену дальність польоту 2000 кілометрів і може перебувати у повітрі до 24 годин

У п’ятницю, 22 вересня, у Тегерані під час військового параду, приуроченого до 43-ї річниці війни з Іраком, іранські збройні сили представили дрон із “найбільшою дальністю”, а також балістичні та гіперзвукові ракети.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Окрім добре відомих українцям безпілотників Shahed, президент Ірану Ібрагім Раїсі та командувач Революційної гвардії генерал Хоссейн Саламі, які перебували за трибуною, оглянули також новітній БпЛА Mohajer-10. Він має заявлену дальність польоту 2000 кілометрів і може перебувати у повітрі до 24 годин. Корисне навантаження безпілотника може досягати 300 кілограмів, що удвічі перевищує потужність безпілотника Mohajer-6.

Раніше офіційні особи США звинуватили Іран у наданні дронів Mohajer-6 серед інших безпілотних літальних апаратів Росії для її війни проти України. Тегеран це заперечує.

“Наші сили забезпечують безпеку в регіоні та в Перській затоці, – заявив президент Ібрагім Раїсі на параді. – Ми можемо навчити людей регіону, що опір – це сьогоднішній шлях. Ворога змушують відступати не покірність і коливання, а опір”.

Раніше іранські ЗМІ публікували відео, на якому були безпілотники Mohajer-6 серед іншої військової техніки з текстом “готуйте свої сховища” на перській мові та на івриті, з натяком на головного суперника Ірану в регіоні — Ізраїль.

Нагадаємо, під час недавнього візиту в Тегеран міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав виставку аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану, де представлено продукцію іранського військово-промислового комплексу.

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