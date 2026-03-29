Іран дозволив прохід кораблям ще однієї країни через Ормузьку протоку

Ормузька протока

Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар, повідомляє CNN.

За його словами, відповідно до досягнутої домовленості, щодня протоку зможуть проходити по два судна.

«Це довгоочікуваний і конструктивний жест з боку Ірану, що заслуговує на високу оцінку. Він є передвісником миру і допоможе встановити стабільність у регіоні», — написав Дар у соцмережах.

CNN зазначає, що раніше в четвер, 26 березня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив: Пакистан виступає посередником у переговорах між США та Іраном.

