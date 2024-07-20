Іран дуже скоро отримає матеріал для виготовлення ядерної зброї — Держдеп

Наразі в Ірану ще нема ядерної зброї.

Іран протягом тижня чи двох може отримати розщеплюваний матеріал, який використовується для виготовлення ядерної зброї.

Про це під час виступу на безпековому форумі Aspen Security Forum заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Замість того, щоб бути щонайменше за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран. – Ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – сказав Блінкен.

Держсекретар уточнив, що наразі в Ірану ще нема ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран нарощує виробництво ракет та безпілотників для Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що в Ірані затонув один із найсучасніших кораблів ВМС.

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