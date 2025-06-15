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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Іран двічі намагався вбити Трампа — заява прем’єр-міністра Ізраїлю

Нетаньягу нагадав про розпалювання антиамериканських настроїв в Ірані чинною владою.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Беньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

Ізраїль завдає ударів по терористичній державі, яка двічі намагалася вбити президента США Дональда Трампа.

Про це заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час свого телевізійного звернення у суботу, 14 червня.

«Зараз іранський режим бомбить наші житлові райони, а ми націлені на терористів. Це не нове явище. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбардували американські посольства. Вони вбили 241 морпіха в Бейруті. Вони вбили й поранили тисячі американців в Іраку та Афганістані», — сказав він.

Ізраїльський прем’єр-міністр також нагадав про розпалювання антиамериканських настроїв в Ірані чинною владою.

«Вони палять американський прапор. Вони постійно скандують: „Смерть Америці!“ Наш ворог — це ваш ворог. Те, що ми робимо, — протидія загрозі, яка рано чи пізно торкнеться всіх нас. Наша перемога буде вашою перемогою», — сказав він, звертаючись до американців.

Нагадаємо, 12 червня, напередодні атаки на ядерні та військові об’єкти Ірану в рамках операції «Висхідний лев», прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав Стіну Плачу в Єрусалимі. Тут він помолився і за традицією помістив записку між каменів.

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