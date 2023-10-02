Іран готовий до передачі Росії балістичних ракет – аналітик ISW

Іран дійсно готовий до угоди про продаж ракет російській стороні. Йдеться про балістичні Fateh-110 та Zolfaghar.

Про це заявив аналітик ISW Амін Солтані в коментарі LIGA.net.

Коли може бути укладена угода

За словами аналітика, вже у жовтні Іран зможе продавати ракети Москві через завершення резолюції ООН.

"В останні тижні ми спостерігали ознаки того, що Іран готовий до експорту, а Росія зацікавлена у кількох іранських ракетних системах", – зазначив Солтані.

Він зазначив, що в обмін Тегеран може просити у Москви літаки Су-35, системи протиповітряної оборони С-400, допомогу з космічною, ракетною, ядерною програмами, а також західну зброю, яку "затрофеїли" в Україні. Вочевидь, іранці мають намір використати це для виробництва власної.

Наразі спрогнозувати, чи буде укладено угоду, дуже складно. Річ у тім, що це залежатиме від динаміки відносин між Іраном та Росією та пріоритетів іранців в умовах переговорів із Заходом про ядерну програму. Аналітик констатував: продаж іранських ракет Росії, ймовірно, вплине на шанси на успіх всеосяжних ядерних переговорів.

Зауважимо, раніше на потенційну угоду відреагували у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Так, речник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що існує загроза придбання Росією іранських балістичних ракет, однак українське розвідувальне відомство "вживає заходів", щоб цього не сталося.

Читайте також: