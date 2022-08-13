Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Іран готовий прийняти пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але є умови

Дата публікації
Перегляди
695
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Іран готовий прийняти пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але є умови

Фото: Associated Press

Іран готовий прийняти пропозиції, якщо Тегерану буде надано гарантії.

Іран готовий прийняти пропозиції Євросоюзу щодо відновлення ядерної угоди за умови, що будуть враховані його вимоги в низці сфер. 

Про це повідомляє агентство ІРНА з посиланням на іранського дипломата.  

За його словами, Іран готовий прийняти пропозиції ЄС, якщо Тегерану буде надано гарантії, у тому числі в "політичних аспектах, пов'язаних із діяльністю МАГАТЕ, санкціями".

Він зазначив, що Іран зараз вивчає ці пропозиції.

Останній раунд переговорів щодо скасування санкцій завершився минулого тижня у Відні, коли Іран оголосив, що обговорить політичні претензії, пов'язані з гарантіями, а також гарантії, що заслуговують на довіру.

Нагадаємо, в Ірані заявили про технічну можливість створити ядерну бомбу.

Читайте також:

У Росії літаки розбирають на запчастини / Кирило Новіков - ТСН

У Росії літаки розбирають на запчастини / Кирило Новіков - ТСН

Повʼязані теми:

Наступна публікація