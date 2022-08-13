Іран готовий прийняти пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але є умови

Іран готовий прийняти пропозиції, якщо Тегерану буде надано гарантії.

Іран готовий прийняти пропозиції Євросоюзу щодо відновлення ядерної угоди за умови, що будуть враховані його вимоги в низці сфер.

Про це повідомляє агентство ІРНА з посиланням на іранського дипломата.

За його словами, Іран готовий прийняти пропозиції ЄС, якщо Тегерану буде надано гарантії, у тому числі в "політичних аспектах, пов'язаних із діяльністю МАГАТЕ, санкціями".

Він зазначив, що Іран зараз вивчає ці пропозиції.

Останній раунд переговорів щодо скасування санкцій завершився минулого тижня у Відні, коли Іран оголосив, що обговорить політичні претензії, пов'язані з гарантіями, а також гарантії, що заслуговують на довіру.

Нагадаємо, в Ірані заявили про технічну можливість створити ядерну бомбу.

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