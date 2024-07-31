Іран готує прямий удар по Ізраїлю через вбивство лідера ХАМАСу – The New York Times

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на осіб, ознайомлених з наказом.

У виданні уточнили, що Хаменеї віддав наказ на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану.

Цю інформацію підтвердили троє іранських чиновників, серед яких двоє членів Корпусу вартових Ісламської революції, військової гілки виконавчої влади Ірану. Вони просили не публікувати їхні імена, оскільки не мають права виступати публічно.

Раніше Іран і ХАМАС звинуватили Ізраїль у вбивстві Ісмаїла Ганії, який прибув у Тегеран на інавгурацію нового президента Ірану.

Ізраїль має довгу історію вбивств ворогів за кордоном, включаючи іранських ядерників і військових командирів.

Протягом майже 10 місяців війни в Газі Іран намагався чинити тиск на Ізраїль за допомогою різко посилених атак з боку своїх союзників і проксі-сил у регіоні, уникаючи тотальної війни між двома націями.

Лише у відповідь на удар по іранському консульстві в Дамаску 1 квітня Іран запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вищий орган безпеки Ірану зібрався, щоб визначити стратегію у відповідь на вбивство у Тегерані лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії.

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