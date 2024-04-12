Іран готується атакувати Ізраїль: якого удару та куди може бути завдано — експерт

Велика атака Ірану на Ізраїль, яка за даними американської розвідки може відбутися 12 квітня, ймовірно буде ударом іранських проксі-груп по анексованих Ізраїлем територіях.

Таку думку висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Експерт сумнівається, що Іран застосує десятки чи сотні ракет і дронів для цієї атаки. На його думку, це радше буде “якийсь символічний удар”, щоб продемонструвати помсту за удар 1 квітня по дипломатичному представництву Ірану в Сирії, в якому в Тегерані звинувачують Ізраїль.

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“Тегеран шукає спосіб зберегти обличчя, тобто з одного боку показати, які ми страшні, а з іншого – мінімізувати наслідки. Не виключаю, що удар може бути не з території Ірану, а здійсниться руками проксі-груп, скоріш за все, з Іраку”, – припустив Сергій Данилов.

Експерт-міжнародник також вважає, що атака не буде спрямована на територію саме Ізраїлю, а удари можуть бути завдані по анексованих територіях – Голанських висотах, частині Західного берега або по Сектору Гази.

За словами Сергія Данилова, Іран зараз перебуває під сильним міжнародним тиском як з боку США, так і арабських сусідів, які його вмовляють не перетворювати Близький Схід на арену великої війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран попередив Сполучені Штати, що збирається відповісти Ізраїлю на атаку посольства в Сирії таким чином, щоб це не призвело до серйозної ескалації. Голова міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац застеріг Іран, що у разі атаки його країна завдасть удару у відповідь.

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