Іран хоче за допомогою РФ посилити контроль над своїми кордонами - ISW

Іран хоче за допомогою країни-агресорки Росії наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з "тероризмом".

Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що командувач сухопутними військами Артеш, іранський бригадний генерал Кіюмарс Хейдарі 22-23 серпня зустрічався в Москві з російським командувачем Сухопутними військами генералом Олегом Салюковим і заступником міністра оборони Росії Олександром Фоміним.

Крім перемовин, Хейдарі відвідав в РФ центр обладнання для спостереження за кордоном і центр виробництва оборонної техніки. Після цього він заявив, що Тегеран буде співпрацювати з Москвою щодо "посилення безпеки на кордоні для боротьби з тероризмом".

Аналітики ISW зазначають, що під терористами іранська влада має на увазі ледь чи не всі сусідні країни.

"Візит Хейдарі до центру виробництва оборонної техніки свідчить про те, що Сухопутні війська Артеша сподіваються на Росію, щоб задовольнити деякі свої потреби в оборонній техніці", - наголошують американські аналітики.

Як повідомлялося, Reuters пише, що Іран створив новий потужний безпілотник Mohajer-10. Він є вдвічі потужнішим за "Mohajer-6".

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