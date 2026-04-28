Іран готовий поділитися озброєнням з РФ: що відомо

Іран, РФ

Іран готовий поділитися своїми можливостями у сфері оборонного озброєння з «незалежними країнами», зокрема з державами-членами Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це заявив заступник міністра оборони Реза Талаї-Нік, як повідомляють іранські державні ЗМІ, пише The Undependent.

До складу ШОС наразі входять Китай, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан, тоді як Іран має статус спостерігача. Організація декларує мету розвитку співпраці у сфері безпеки та економіки.

За словами Талаї-Ніка, Іран також готовий «поділитися досвідом протидії США» з іншими учасниками об’єднання. Він зробив цю заяву під час зустрічі міністрів оборони ШОС у столиці Киргизстану.

Іранські чиновники також нещодавно проводили переговори з військовими представниками Росії та Білорусі, під час яких сторони підтвердили намір продовжувати співпрацю у військовій сфері.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 27 квітня прибуде до Москви, де планує провести переговори з російським керівництвом і зустрітися з Володимиром Путіним. Під час візиту сторони обговорять міжнародні питання, зокрема переговори Ірану зі США та можливе припинення вогню.

