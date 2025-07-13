Іран готовий стерти Ізраїль з лиця землі - гучна заява Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що Іран готується до реального ядерного удару, і в разі отримання бомби — обов’язково її застосує.

Таку думку він висловив в ефірі програми Life, Liberty & Levin на телеканалі Fox News, пише The Jerusalem Post.

Під час бесіди Нетаньягу торкнувся ситуації навколо війни з Іраном. За його словами, після поразки Хезболли та розвалу прорегіонального альянсу, Корпус вартових ісламської революції стрімко активізував процес створення ядерної зброї.

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«Ми бачили, як це розгорталося. Ми заявили, що протягом року вони отримають ядерну бомбу — і вони її застосують», — зазначив прем’єр. — «На відміну від інших ядерних держав, Іран справді готовий її використати, щоб знищити нас».

Левін також запитав главу ізраїльського уряду про долю заручників, які досі перебувають у секторі Гази, та про зусилля, що вживаються задля їхнього звільнення.

«Ми робимо все можливе, щоб не завдати їм шкоди», — наголосив Нетаньягу.

Він додав, що Ізраїль прагне уникати жертв серед мирного населення, тоді як ХАМАС, навпаки, цілеспрямовано наражає цивільних на небезпеку.

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На запитання, з ким з історичних постатей він би хотів зустрітися, Нетаньягу без роздумів відповів: «З Теодором Герцлем».

Він також зазначив, що його рішення часто надихаються постаттю Герцля: «Йому було 36, коли він передбачив, що євреїв у Європі можуть знищити через зростання антисемітизму. Єдиним виходом він бачив відновлення єврейської держави на нашій прадавній землі, якої ми ніколи не зрікались».

«Він помер у 44, але за вісім років запалив у серцях єврейського народу неймовірне прагнення. І вже через півстоліття — єврейська держава постала на карті світу», — додав Нетаньягу.

Іранський радник поширив зображення ядерного удару по Ізраїлю

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Тим часом стратегічний радник голови іранського парламенту Мехді Мохаммаді виклав в Instagram Stories зображення, на якому зображено дві ядерні гриби та наслідки ядерного удару по території Ізраїлю. Цей допис привернув увагу The Jerusalem Post.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив Армії оборони Ізраїлю посилити удари по стратегічних об’єктах на території Ірану.