Іран готував теракти в Азербайджані: де мали пролунати вибухи

В Азербайджані запобігли серії терактів, які готував на території країни іранський Корпус вартових ісламської революції.

Про це повідомляє видання Minval.az з посиланням на Службу держбезпеки Азербайджану.

Метою зловмисників, які діяли за вказівкою КВІР, були стратегічно важливі об’єкти та представники релігійних громад в Азербайджані.

Серед потенційних цілей терористичної атаки був нафтопровід «Баку-Джейхан».

Це магістральний експортний трубопровід для транспортування каспійської нафти з Азербайджану до Середземного моря, який оминає територію Росії та Ірану

За інформацією азербайджанської спецслужби, вибухи також мали пролунати у посольстві Ізраїлю в Азербайджані та синагозі «Ашкеназі». Окрім того, планувався замах на життя одного із єврейських релігійних діячів.

На територію країни було ввезено три вибухові пристрої. Спецслужби запобігли їх передачі третім особам, що дозволило уникнути можливих жертв та руйнувань.

Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході в Азербайджані оголошено мобілізацію №1, у межах якої збройні сили країни приведено в повну бойову готовність. У країні, яка безпосередньо межує з Іраном, розпочався призов резервістів, а військові частини розгортаються на бойові позиції або до заздалегідь визначених районів.

Це сталося після того, як Іран атакував безпілотниками територію Азербайджану. Один з дронів ударив по будівлі терміналу міжнародного аеропорту, розташованого приблизно у місті Нахічевань за 10 км від кордону з Іраном.