Іран готує ракети для можливої відповіді на загрози Трампа — Tehran Times

Іранські ракети. / © Associated Press

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Іран розмістив готові до запуску ракети в підземних укриттях по всій країні — як відповідь на неодноразові погрози президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Tehran Times із посиланням на джерела в збройних силах Ісламської Республіки.

За інформацією видання, йдеться про ракети, здатні уразити об’єкти, пов’язані зі США, у разі, якщо погрози переростуть у реальні військові дії. Оборонна інфраструктура, зокрема укріплені підземні пускові майданчики, була спеціально спроєктована для витримування можливих авіаударів.

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Із моменту своєї інавгурації Трамп неодноразово заявляв, що розглядає можливість ударів по Ірану, якщо Тегеран не погодиться на нову ядерну угоду на умовах США. За даними джерел, ці вимоги включають повний демонтаж іранської ядерної програми, обмеження на ракетні та безпілотні розробки, а також розрив зв’язків із регіональними проіранськими угрупованнями.

У відповідь на тиск, іранська сторона заявляє, що готова рішуче відреагувати на будь-яку агресію. У Тегерані наголошують, що за нинішніх умов вести переговори зі США не будуть.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану небаченими бомбардуваннями, якщо ця країна не погодиться на укладення ядерної угоди, відмовившись від створення власної ядерної зброї.