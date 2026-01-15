Іран готує страти протестувальників: з’явилися тривожні деталі

Протести проти страт у Ірані / © Associated Press

Влада Ірану заявила про намір прискорити суди та страти затриманих учасників масових протестів.

Про це пише видання Bild.

Заява іранської судової системи пролунала на тлі різкої реакції з боку США. Раніше президент Дональд Трамп попередив, що у разі страт демонстрантів Вашингтон вдасться до “дуже жорстких заходів”.

Правозахисники водночас повідомляють про жорстоке придушення протестів по всій країні. Попри міжнародний тиск, іранська влада демонструє готовність діяти максимально жорстко та не відступати від обраного курсу.

Окремий резонанс викликала справа 26-річного Ерфана Солтані. Його затримали минулого тижня під час протестів, а родичам повідомили про заплановану на 14 січня страту.

Згодом активісти заявили, що виконання вироку тимчасово відклали. Родичі Солтані розповіли Associated Press, що, коли вони прибули до в’язниці Карадж поблизу Тегерана, їм повідомили про перенесення страти. Водночас чоловік залишається під вартою і його не звільнили.

За даними правозахисників, Ерфан Солтані працював продавцем у магазині одягу та опинився серед тисяч затриманих після того, як мирні протести в Ірані переросли у насильницькі сутички.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, 14 січня, що, за інформацією з “достовірних джерел”, вбивства під час протестів в Ірані припиняються, а страти не плануються. Ця заява пролунала на тлі попередніх повідомлень про тисячі загиблих під час антиурядових протестів.

Раніше джерело в Ірані повідомило журналістам CBS News, що, за оцінками активістів і медиків, кількість загиблих становить щонайменше 12 000 осіб, або навіть 20 000.

Трамп пообіцяв “дуже рішучі дії”, якщо Іран продовжить страти протестувальників, і закликав іранців захоплювати державні установи, заявивши: “Допомога вже в дорозі”.