Іран: як найбільший протест за останні роки змінить світ

Протести в Ірані набирають обертів / © Associated Press

Падіння Ісламської Республіки може радикально переформатувати глобальну геополітику та ринки енергоносіїв.

Про це пише видання Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп, натхненний успіхами в Венесуелі та бомбардуваннями іранських ядерних об’єктів, може скористатися ситуацією для зміни режиму, попри ризики вакууму влади, як після Саддама в Іраку.

Аналітики вважають, що до кінця 2026 року Ісламська Республіка навряд чи збережеться у нинішньому вигляді.

Експерти називають такі варіанти:

Військовий переворот КВІР (Корпусу вартових ісламської революції). Це може принести більше соціальних свобод (оскільки організацією керують генерали, а не духовенство), але менше політичних прав

Розпад країни. Існує ризик фракційності, коли етнічні меншини та окремі провінції вимагатимуть автономії

Хаос за зразком «Арабської весни»

Що відомо про ситуацію в Ірані

Масштабні протести в Ірані переросли у загальнонаціональні заворушення. За даними міжнародних та регіональних ЗМІ, демонстрації охопили 185 міст у всіх провінціях країни, а сутички між силовиками та протестувальниками стають дедалі жорсткішими.

Лише за останні дві доби кількість загиблих може перевищувати 2000 осіб, а правозахисна організація HRANA повідомляє про понад 2600 затриманих. У місті Казвін силовики відкрили вогонь бойовими патронами по неозброєних протестувальниках, повідомляють очевидці.

На тлі заворушень влада Ірану вже понад 60 годин обмежує доступ до Інтернету, що ускладнює перевірку та поширення інформації.

Трамп пообіцяв «жорстко» відреагувати на вбивства учасників протестів в Ірані, що додатково загострює міжнародну увагу до ситуації.