Іран хоче взяти в "заручники" інтернет: Тегеран націлився на кабелі в Ормузькій протоці

Ормузька протока / © Associated Press

Іран хоче використати Ормузьку протоку не лише як енергетичний, а й як цифровий важіль тиску. Тегеран заявляє про намір стягувати плату з найбільших технологічних компаній за використання підводних інтернет-кабелів, які проходять у цьому районі та забезпечують зв’язок між Європою, Азією і країнами Перської затоки.

Про це пише видання CNN.

Іран хоче гроші за інтернет-кабелі

Представник іранської армії Ібрагім Зольфагарі заявив, що країна “стягуватиме плату за інтернет-кабелі”. Пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції медіа пишуть, що вимоги можуть стосуватися таких компаній, як Google, Microsoft, Meta та Amazon.

За задумом Тегерана, оператори підводних кабелів мали б сплачувати ліцензійні збори, а обслуговувати й ремонтувати кабелі могли б лише іранські компанії. Водночас державні медіа Ірану натякають, що в разі відмови трафік може бути порушений.

Чому це важливо

Ормузька протока відома як один із ключових маршрутів для транспортування нафти. Але вона має й інше значення — через район протоки проходять підводні кабелі, якими передаються величезні обсяги інтернет-трафіку та фінансових даних.

Пошкодження такої інфраструктури може вплинути не лише на швидкість інтернету, а й на банківські операції, військовий зв’язок, хмарні сервіси, роботу штучного інтелекту, онлайн-сервісів і міжнародного бізнесу.

Чи може Іран реально пошкодити кабелі

Іран прямо не заявляє про намір саботувати кабелі. Однак експерти вважають, що такі погрози є частиною ширшої стратегії Тегерана — показати, що країна має важелі впливу не лише у військовій сфері.

Корпус вартових ісламської революції має бойових водолазів, невеликі підводні човни та підводні безпілотники, які теоретично можуть становити загрозу для підводної інфраструктури.

Хто може постраждати

Найбільші ризики — для країн Перської затоки. Перебої зі зв’язком можуть зачепити банківський сектор, експорт нафти й газу та державні сервіси.

Також наслідки можуть відчути Індія, частина країн Азії, Європа та окремі райони Східної Африки. Йдеться про можливе сповільнення фінансових операцій, міжнародної передачі даних і роботи цифрових сервісів.

Водночас експерти TeleGeography зазначають, що кабелі через Ормузьку протоку становлять менш як 1% від загальної пропускної здатності світового ринку. Тому глобального “відключення інтернету” не очікують, але для окремих регіонів наслідки можуть бути серйозними.

Що це означає

Погрози Ірану показують, що Ормузька протока залишається однією з найчутливіших точок світової економіки. Тепер ідеться не лише про нафту, а й про цифрову інфраструктуру, від якої залежать фінансові системи, бізнес і глобальний зв’язок.

Поки що незрозуміло, чи зможе Тегеран змусити техногігантів платити, зокрема через санкції США. Але самі заяви свідчать: у разі нового загострення Іран може використовувати не лише військовий, а й цифровий тиск.

Раніше видання The New York Times повідомляв, що радники Трампа вже підготували сценарії відновлення військових ударів у разі, якщо дипломатичні переговори остаточно зайдуть у глухий кут.

