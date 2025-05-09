Іран має бути роззброєний назавжди: в Капітолії показали збитий в Україні "Шахед"

Shahed-136 продемонстрували в Конгресі США / Фото Посольство Польщі в США

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На Капітолійському пагорбі, де засідає Конгрес США, продемонстрували дрон іранського виробництва, як доказ агресивного впливу Ірану. Shahed-136 був привезений до США завдяки зусиллям уряду Польщі. Демонстрація «Шахеда» відбулась у сьому річницю виходу США з ядерної угоди з Іраном в межах панельної дискусії, організованої некомерційною та позапартійною політичною організацією «Об’єднані проти ядерного Ірану» (UANI), що була створена для боротьби з загрозами з боку Ісламської Республіки Іран.

Про це повідомив директор UANI Джейсон Бродскі.

«Цей безпілотник — справжнє обличчя іранського режиму. Саме він, а не усміхнені обличчя президента Ірану та дипломатів, які ведуть переговори в Омані та Римі», — написав Бродскі.

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Він також повідомив, що присутні на заході республіканці Палати представників і Сенату — від спікера Палати представників Майка Джонсона до сенатора Теда Круза — чітко заявили, що ядерна програма Ірану має бути повністю ліквідована. Водночас спікер Джонсон закликав до постійного та повного роззброєння Ірану.

Як пише «Мілітарний», саме «Шахедами» російська армія майже кожного дня тероризує мирні українські міста. На початку повномасштабної війни це були лише БПЛА іранського виробництва, а зараз вже є так звані «Герані» та «Гарпії», які росіяни почали виготовляти по іранській ліцензії в Єлабузі та Іжевську.

За даними видання, окупанти дедалі більше використовують «Шахеди» проти України. За останні пів року кількість запущених БпЛА зросла вчетверо і у березні 2025 року досягла 4000 одиниць.

Нагадаємо, очільник МАГАТЕ заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї. Значне прискорення у цій сфері спостерігалося упродовж останніх чотирьох років.

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