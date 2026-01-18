Протести в Ірані: влада готує повну блокаду

Інтернет / © Credits

Реклама

Влада Ірану фактично відрізала країну від глобального інтернету, залишивши без доступу до мережі близько 93 млн громадян, і готується до переходу на закриту державну цифрову систему.

Про це повідомляє BILD.

За даними дослідників, із 8 січня інтернет в Ірані майже повністю вимкнений. Йдеться не про короткострокове обмеження, а про елемент довгострокової стратегії цифрової ізоляції на тлі масових протестів і посилення репресій. Режим, за оцінкою Filterwatch, цілеспрямовано формує «державно контрольовану альтернативу інтернету» — замкнений внутрішній інтернет-простір (інтранет), який перебуватиме під повним контролем влади.

Реклама

Наразі на території Ірану працюють лише урядові ресурси, лояльні до режиму засоби масової інформації, банківські сервіси, а також обмежена кількість платформ для торгівлі, медицини та освіти. Доступ до міжнародних сайтів, соціальних мереж і незалежних джерел інформації заблокований.

У звіті Filterwatch зазначається: «Це наймасштабніша й найвитонченіша комунікаційна блокада в історії Ірану. Влада створила майже повний інформаційний вакуум, позбавивши людей можливості спілкуватися не лише із зовнішнім світом, а й між собою».

Окремо іранська влада зосередилася на боротьбі зі спробами обходу блокувань. За інформацією Filterwatch, Тегеран планує глушити супутниковий інтернет Starlink, що належить компанії Ілона Маска, а також вилучати супутникові антени у населення.

Представниця уряду Ірану Фатеме Мохаджерані підтвердила, що до березня 2026 року повернення повноцінного доступу до інтернету не очікується. Водночас вона наголосила, що навіть після цього «доступ до мережі вже ніколи не буде таким, як раніше».

Реклама

Експерти зазначають, що перехід на закриту цифрову систему може означати радикальну зміну інформаційного простору в країні та подальше посилення контролю над суспільством.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через загострення безпекової ситуації Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою діяльність.